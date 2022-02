Εντυπωσιακές φωτογραφίες της χιονισμένης Ελλάδας δημοσίευσε ο Γερμανός αστροναύτης Ματίας Μάουρερ, από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό όπου βρίσκεται, στο πλαίσιο της αποστολής «Cosmic Kiss».

«Η χειμωνιάτικη Ελλάδα στα γαλανόλευκα. Σε μερικά σημεία δεν διακρίνεται εύκολα το χιόνι από τα σύννεφα, αλλά δίπλα στην πρωτεύουσα, την Αθήνα, μπορούσα να δω καθαρά τον Ευβοϊκό Κόλπο, όπου βρίσκεται και ο Πορθμός του Ευρίπου», γράφει σε ανάρτηση στο Twitter ο αστροναύτης ο οποίος συμμετέχει στην αποστολή «Cosmic Kiss».

Wintery Greece in Blue & White 🇬🇷 Not so easy to distinguish snow from clouds in some places, but next to the capital Athens, I could also clearly see the Euboean Gulf – home to the narrow Euripus Strait. #CosmicKiss #EarthObservation pic.twitter.com/0mBd87PrAj

