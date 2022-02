Να αφήσει πίσω της τα σκάνδαλα, που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων, και να κάνει μια νέα αρχή επιθυμεί η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον.

Νέος διευθυντή επικοινωνίας του Βρετανού πρωθυπουργού είναι ο Γκούτο Χάρι, ο οποίος προσλήφθηκε μετά από μια σειρά παραιτήσεων.

Ο Μπόρις Τζόνσον τον υποδέχτηκε στην Ντάουνινγκ Στριτ και του τραγούδησε τους στίχους από το τραγούδι της Γκλόρια Γκέινορ, «I will survive» («Θα επιβιώσω»), καθώς τον διόριζε στη θέση.

«Δεν είναι κλόουν»

Συγκεκριμένα, ο Γκούτο Χάρι δήλωσε στην πρώτη συνέντευξή του ότι οι δυο άνδρες επιδόθηκαν σε μια ερμηνεία του τραγουδιού όταν ρώτησε τον πρωθυπουργό αν θα επιβιώσει.

Ο Χάρι, πρώην δημοσιογράφος του BBC που είχε εργαστεί για τον Τζόνσον όταν ήταν δήμαρχος του Λονδίνου, δήλωσε στον ουαλόφωνο ειδησεογραφικό ιστότοπο «Golwg360» πως ο πρωθυπουργός «δεν είναι εντελώς κλόουν», και περιέγραψε τη συνάντησή τους την Παρασκευή.

BREAKING: Chancellor of the Duchy of Lancaster Steve Barclay has been appointed as Boris Johnson’s chief of staff. Journalist Guto Harri has also been appointed as director of communications.@NickMartinSKY has more.https://t.co/AAa5LLxW8d 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/OIebxk6EUY — Sky News (@SkyNews) February 5, 2022

«Μπήκα μέσα, παρουσιάστηκα και είπα ‘πρωθυπουργέ, Γκούτι Χάρι, ευπειθώς αναφέρω’∙ σηκώθηκε από το γραφείο του και άρχισε να δέχεται τον χαιρετισμό», είπε ο Χάρι σύμφωνα με τις δηλώσεις του που μεταφράστηκαν από τα ουαλικά στα αγγλικά.

«Γελούσαμε κι οι δυο. Τότε ρώτησα ‘Θα επιβιώσετε, Μπόρις;’ Και είπε με τη βαθιά φωνή του, ‘I Will Survive’. Με κάλεσε να πω ‘You’ve got all your life to live’ και απάντησε, ‘I’ve got all my love to give’, οπότε περάσαμε ωραία με το τραγούδι της Γκλόρια Γκέινορ».

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθεται ο Μπόρις Τζόνσον

Σημειώνεται, ότι η πρωθυπουργία του Τζόνσον βρίσκεται σε κρίση εν μέσω οργής για μια σειρά από εκδηλώσεις με αλκοόλ που πραγματοποιήθηκαν στο γραφείο και στην κατοικία του, στην Ντάουνινγκ Στριτ, στη διάρκεια των λοκντάουν λόγω κοροναϊού.

Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε για τη συνομιλία του Τζόνσον με τον νέο διευθυντή επικοινωνίας του γραφείου του και αν τραγούδησαν το τραγούδι.

«Δεν πρόκειται να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες ιδιωτικών συνομιλιών. Αλλά όπως ίσως θα περιμένατε, είναι παλιοί συνάδελφοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος.

