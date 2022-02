Στην αλλαγή του λογότυπου του Chrome browser της προχωρά η Google, για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια.

Την αποκάλυψη έκανε η σχεδιάστρια Elvin Hu με ανάρτησή της στο Twitter.

Το νέο λογότυπο δεν θα έχει σκιές, θα είναι πιο φλατ, με έντονα χρώματα ο κεντρικός κύκλος του θα είναι μεγαλύτερος.

«Απλοποιήσαμε το κύριο εικονίδιο του brand, αφαιρώντας τις σκιές, βελτιώνοντας τις αναλογίες και φωτίζοντας τα χρώματα, για να ευθυγραμμιστεί με την πιο σύγχρονη έκφραση του brand της Google», έγραψε χαρακτηριστικά η Elvin στο tweet της.

Some of you might have noticed a new icon in Chrome’s Canary update today. Yes! we’re refreshing Chrome’s brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1

— Elvin 🌈 (@elvin_not_11) February 4, 2022