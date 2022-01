Η ρύπανση από πλαστικά είναι παντού: σε γη, θάλασσα και αέρα.

Μικροπλαστικά «πνίγουν» τους ωκεανούς, ενώ έχουν εντοπιστεί ακόμη και κοντά στην κορυφή του Έβερεστ, καθώς και σε δείγματα πάγου της Αρκτικής.

Πρόκειται για μικρά κομμάτια πλαστικού, που αν και δεν ξεπερνούν τα πέντε χιλιοστά, προκαλούν τεράστια ρύπανση και επιβάρυνση των οικοσυστημάτων.

Υποπροϊόντα της διάσπασής τους στο φυσικό περιβάλλον είναι τα νανοπλαστικά: αόρατα με γυμνό μάτι μικροσωματίδια, που έχουν μήκος μικρότερο του ενός εκατομμυριοστού του μέτρου και θεωρούνται ακόμη πιο τοξικά.

Συνήθως διαφεύγουν της επιστημονικής προσοχής, καθώς δεν μπορούν να ανιχνευθούν μέσω των τυπικών διαδικασιών δειγματοληψίας και μέτρησης.

Για πρώτη φορά, ωστόσο, ερευνητές τα εντόπισαν στα πιο απόμακρα σημεία του πλανήτη: στον Βόρειο και στον Νότιο Πόλο.

«Αυτό δείχνει ότι τα νανοπλαστικά είναι πραγματικά μεγαλύτερο πρόβλημα ρύπανσης από ό,τι πιστεύαμε εώς τώρα», επισημαίνει ο Ντούσαν Μάτεριτς, επικεφαλής ομάδας επιστημόνων από τα πανεπιστήμια της Ουτρέχτης, της Κοπεγχάγης και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών, που μόλις δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη τους στην επιθεώρηση Environmental Research.

Χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους ανίχνευσης και μέτρησης της ρύπανσης από νανοπλαστικά σε δείγματα πάγου στη Γροιλανδία και στην Ανταρκτική, διαπίστωσαν ότι η συγκέντρωσή τους ήταν κατά μέσο όρο 13,2 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο στην μεν πρώτη, 52,3 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο στη δεύτερη.

Στη Ανταρκτική, εντόπισαν τρεις τύπους νανοπλαστικών, εκ των οποίων τα μισά ήταν από πολυαιθυλένιο -το πιο κοινό σήμερα πλαστικό- και πολυπροπυλένιο, το οποίο έχει επίσης ευρεία χρήση: από την παρασκευή επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων, έως κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Στην Γροιλανδία, από τους έξι τύπους νανοπλαστικών, τα μισά ήταν πολυαιθυλένιο, που απαντάται κυρίως σε συσκευασίες και σε πλαστικές σακούλες και μεμβράνες.

Εντόπισαν επίσης σημαντικές ποσότητες νανοπλαστικών, ωστόσο, που προερχόταν από ελαστικά.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτά τα μικροσωματίδια μεταφέρθηκαν με τον άνεμο μέχρι τη Γροιλανδία και με τα θαλάσσια ρεύματα ως την Ανταρκτική.

Αυτό όμως που τους εξέπληξε ακόμη περισσότερο από τον βαθμό συγκέντρωσης ήταν το γεγονός ότι, στους πάγους της Γροιλανδίας, εντοπίστηκαν νανοπλαστικά ακόμη και σε δείγματα που ελήφθησαν από βάθος 14 μέτρων.

Κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι βρίσκονται εκεί από παλιά…

Για την ακρίβεια, «θεωρούμε ότι η ρύπανση από νανοπλαστικά στη Γροιλανδία συμβαίνει από τη δεκαετία του 1960», αναφέρει ο Ντούσαν Μάτεριτς του Ινστιτούτου Θαλάσσιας και Ατμοσφαιρικής Έρευνας της Ουτρέχτης (IMAU).

«Συνεπώς, οργανισμοί σε αυτήν την περιοχή, και πιθανότατα σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουν εκτεθεί σε νανοπλαστικά εδώ και αρκετό καιρό», προσθέτει, καλώντας τη διεθνή επιστημονική κοινότητα σε «περαιτέρω μελέτες».

