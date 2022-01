Ένας… παλιός γνώριμος της Άγκυρας ανέλαβε σήμερα τα νέα καθήκοντά του, αφού επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τζεφ Φλέικ, πρώην Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Αριζόνας, έγινε και επίσημα πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, σε μια κρίσιμη περίοδο για τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ με φόντο την ουκρανική κρίση, όπου η Αγκυρα διατηρεί στενούς δεσμούς με Κίεβο και Μόσχα, προσφέρεται να μεσολαβήσει και αντιτίθεται στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η τουρκική προεδρία δείχνει τον Φλέικ να παραδίδει τα διπλωματικά του διαπιστευτήρια στον τούρκο ηγέτη προτού οι δυο τους ποζάρουν στο φωτογραφικό φακό.

«Γνωρίζουμε ότι ο νέος πρέσβης δεν είναι πολύ κατά της Τουρκίας» είπε χαρακτηριστικά ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προσθέτοντας ωστόσο ο απεσταλμένος των ΗΠΑ υιοθέτησε πρόσφατα εχθρική στάση έναντι της Άγκυρας στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για να κερδίσει ψήφο εμπιστοσύνης.

«Θέλουμε να συνεργαστούμε στενά με τον νέο πρέσβη για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας» σημείωσε ο τούρκος διπλωμάτης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο νέος πρέσβης θα δείξει κατανόηση σε μια σειρά ζητημάτων.

Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω ζητημάτων όπως η αγορά των ρωσικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία, δικαστικές υποθέσεις, υποθέσεις που αφορούν σε ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και οι διαφορετικές πολιτικές σε Συρία και Ανατολική Μεσόγειο.

President @RTErdogan received Ambassador Jeffry Lane Flake of the United States of America at the Presidential Complex. pic.twitter.com/yoz5U6d8bD

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) January 26, 2022