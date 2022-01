Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στο Twitter κατά του Αλέξανδρου Κοψιάλη. Το hastag #Cancel_Kopsialis έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες, με τους χρήστες να ζητούν από τους ακολούθους του γνωστού influencer, να κάνουν unfollow στον λογαριασμό του στο Instagram.

Πριν από λίγο καιρό, το όνομα του Αλέξανδρου Κοψιάλη είχε ακουστεί και γραφτεί για θετικό λόγο. Και αυτό γιατί, μαζί με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο είναι οι «διοργανωτές» του μεγαλύτερου giveaway στην ιστορία του ελληνικού Instagram, με δώρο ένα επιπλωμένο σπίτι αξίας 100.000 ευρώ με θέα την Ακρόπολη.

Όλα ξεκίνησαν με το βίντεο που ανέβασε στα social media, στο οποίο ανέφερε ότι ο Δημήτρης Φιντιρίκος δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση βιασμού της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια, τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για τον γνωστό influencer. Συγκεκριμένα χρήστες του Twitter «ανακάλυψαν» πως ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έκανε like σε πολλά ομοφοβικά και απολύτως ακραία σχόλια κατά του Ηλία Γκιώνη, του ακτιβιστή από τη Θεσσαλονίκη.

Πολλοί χρήστες του Twitter ζητούσαν από τα αδέρφια Αντετοκούνμπο να τερματίσουν τη συνεργασία μαζί του, όπερ και εγένετο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η κίνηση αυτή των Αντετοκούνμπο προκάλεσε ενθουσιασμό στο Twitter με τους χρήστες να τους αποθεώνουν.

Some wins are different 👍#cancel_kopsialis https://t.co/ztgJIXEAFC

— 🏀Προντίδα και φροδέρμ 🏀 (@Chris_Siak) January 22, 2022