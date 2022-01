O Αλέξανδρος Κοψιάλης με ένα μακροσκελές βίντεο στο Instagram απαντάει στις κατηγορίες εναντίον του.

Ο γνωστός influencer μπήκε στο στόχαστρο τις τελευταίες μέρες με αφορμή την υπόθεση βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη.

Αρχικά ο Αλέξανδρος Κοψιάλης ανέφερε: «Με το που έσκασε η υπόθεση με τον βιασμό στη Θεσσαλονίκη, άρχισα να δέχομαι απειλητικά, χυδαία και πρόστυχα μηνύματα και ντροπή σε όσους μου τα στείλανε… επειδή ο Δημήτρης Φιντιρίκος τον οποίο χαρακτήρισαν ως βιαστή, κρατάει το παιδί μου στην φωτογραφία με το τελευταίο του ποστ. Να σου ψοφήσει… Καρκίνο σε σένα και την οικογένεια σου. Αμέσως δέχτηκα όλα αυτά τα μηνύματα μίσους, γεμάτα απειλές. Για ποιον λόγο εγώ να ρουφάω κάτι για το οποίο δεν φταίω… Βγήκα λοιπόν στο βίντεο και είπα ότι τάσσομαι υπέρ της κοπέλας, δεύτερον ότι είμαι κατά των βιαστών και τρίτον για το συγκεκριμένο άτομο που με ρωτάτε (Δημήτρη Φιντιρίκο) δεν φοβάμαι να βγω να πω το οτιδήποτε».

Ο infuencer έδειξε στο βίντεο τόσο αποσπάσματα από δηλώσεις του δικηγόρου της 24χρονης όσο και φωτογραφίες με κακοήθη σχόλια που του έχουν στείλει τις τελευταίες μέρες. O ίδιος εξήγησε ακόμα ότι τα likes τα οποία έκανε κάτω από σεξιστικά σχόλια αλλά και ομοφοβικές αναρτήσεις στα social media είναι παλιότερα.

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης απάντησε και στον Ηλία Γκιώνη χωρίς να αναφέρει το όνομά του.

«Αφού τον βαφτίσαμε βιαστή τώρα πάμε να τον βγάλουμε ρατσιστή και ομοφοβικό. Πώς θα το κάνουμε αυτό; Τρέχουμε στα βίντεο του ’17 και του ’18, παίρνουμε ένα συγκεκριμένο βίντεο, το κόβουμε και τον βγάζουμε. Ο λογαριασμός στο Twitter ανήκει σε μένα και δεν χακαρίστηκε. Τα like έγινε μόνο από μένα. Μέσα σε αυτό το χαμό είδα μόνο 6 σχόλια που με υποστήριζαν για αυτό πάτησα τα like. Όταν συνειδητοποίησα πόσο λάθος είναι αυτά like εννοείται τα απέσυρα γιατί δεν με αντιπροσωπεύει. Δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα. Έχω αποδείξει εδώ και χρόνια ποιος είμαι. Επειδή λοιπόν η όλη φάση πουλάει και τον έχουμε βγάλει βιαστή και ασυγκάλυπτή βιαστών, ομοβοφικό, σεξιστή, ρατσιστή… τι μένει να τον βγάλουμε; Κλέφτη. Πάμε τώρα να τον βγάλουμε και κλέφτη. Βγαίνει λοιπόν ένα προφίλ και ανεβάσει δημόσια ότι το όνομά μου εμπλέκεται σε υπόθεση κλοπής 30.000 και μάλιστα αυθαίρετα, ότι εκκρεμεί δικαστήριο στο όνομά μου για την συγκεκριμένη υπόθεση. Γνωστοποιώ δημόσια, ότι ουδεμία σχέση έχω με την συγκεκριμένη υπόθεση και προκαλώ αν αυτό το άτομο πιστεύει όντως ότι εμπλέκομαι και έχει αποδείξεις εφόσον με διέσυρε και με αποκάλεσε κλέφτη, να δούμε τις αποδείξεις και αν μπορέσει να το αποδείξει θα βγω γυμνός στο Σύνταγμα να κάνω κ@λοτούμπες στον αέρα και να λέω “ζήτω η τρέλα”. Αυτό λέγεται bullying, αυτό είναι το cyber bullying», απάντησε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.

Και κατέληξε για την ψυχολογική του κατάσταση των τελευταίων ημερών: «Να μην βιώσει κανείς αυτό που βίωσα τις τελευταίες ημέρες. Βίωσα πανελλήνιο διασυρμό στηριζόμενος σε πράγματα που δεν ισχύουν. Έφτασα σε σημείο να μην κοιμάμαι και να βλέπω μόνιμα εφιάλτες».

