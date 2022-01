Η διείσδυση της Κριστίν Tσινγκ Κούι Λι στην «καρδιά» του βρετανικού πολιτικού κατεστημένου ήταν μεθοδική και εξαιρετικά επιτυχημένη.

Διακεκριμένη και δραστήρια δικηγόρος, με 30ετή καριέρα επί βρετανικού εδάφους, η 58χρονη Βρετανο-κινέζα είχε εδώ και χρόνια δημόσιες συναντήσεις με πρωθυπουργούς και βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η δικηγορική εταιρεία της, Christine Lee & Co Solicitors Ltd -με γραφεία στο Λονδίνο, στο Μπέρμιγχαμ, στην Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ και με ρόλο νομικού συμβούλου της κινεζικής πρεσβείας στο Ηνωμένο Βασίλειο- είχε κάνει πλείστες όσες δωρεές, στηρίζοντας με εκατοντάδες χιλιάδες λίρες πολιτικούς και κομματικά ταμεία.

Μεταξύ άλλων, χρηματοδότησε την περίοδο 2015-2020 με πάνω από 500.000 λίρες στην πολιτική δράση του βουλευτή των Εργατικών και πρώην «σκιώδους» υπουργού Διεθνούς Εμπορίου και Ενέργειας, Μπάρι Γκάρντινερ, στο κοινοβουλευτικό γραφείο του οποίου εργαζόταν ο γιος της Λι, Ντάνιελ Γουίλκς, μέχρι και την περασμένη εβδομάδα.

Έχει δωρίσει 5.000 λίρες στους Φιλελεύθερους Δημοκράτες το 2005 και άλλες 5.000 λίρες στον νυν αρχηγό του κόμματος, Εντι Ντάβεϊ, το 2013, όταν ήταν υπουργός Ενέργειας στην κυβέρνηση συνασπισμού με τους Συντηρητικούς, υπό τον Ντέιβιντ Κάμερον.

Ο φωτογραφικός φακός την έχει απαθανατίσει σε συναντήσεις με τον Βρετανό πρώην πρωθυπουργό των Τόρις, καθώς και με τον πρώην ηγέτη των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν.

Britain's MI5 counterintelligence service has issued an unprecedented 'interference alert' alleging that Anglo-Chinese lawyer Christine Lee (pictured with former British Prime Minister David Cameron) & her law firm are attempting to improperly influence British parliamentarians.

MI5 has issued a warning to british MP's, that a Chinese agent has infiltrated Parliament to interfere in UK politics.

MI5 said that Christine Ching Kui Lee «established links» for the Chinese Communist Party (CCP) with current and aspiring MP's.

Από τα ψηλά στα χαμηλά

Τόσο δημοφιλής ήταν Κριστίν Λι στο Ουέστμινστερ, που μόλις προ διετίας η τότε πρωθυπουργός των Συντηρητικών, Τερέζα Μέι, τη βράβευσε για τον ρόλο της στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της κινεζικής και βρετανικής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω του British Chinese Project.

Μιας -σήμερα ανενεργής «λόγω πανδημίας», όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της- ΜΚΟ, που η Λι ίδρυσε το 2006, με διακηρυγμένο στόχο «να ενδυναμώσει την κινεζική κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου, ενημερώνοντας την για τα δημοκρατικά δικαιώματα και της ευθύνες της και διασφαλίζοντας, παράλληλα, να ακούγονται οι ανάγκες και τα συμφέροντά της σε πολιτικό επίπεδο».

Οικείο πρόσωπο στους διαδρόμους του βρετανικού κοινοβουλίου εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, στήριζε ενεργά τη Διακομματική Ομάδα «Κινέζοι στη Βρετανία», που συγκροτήθηκε με μπροστάρη τον Μπάρι Γκάρντινερ το 2011, που πέρυσι τελικά διαλύθηκε στα εξ ων συνετέθη.

Ήταν VIP προσκεκλημένη σε εκδήλωση προς τιμήν του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, κατά την επίσημη επίσκεψή του στο Λονδίνο, το 2015, κατόπιν πρόσκλησης του τότε πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον.

Τέσσερα χρόνια μετά, τον Μάιο του 2019 -λίγο αφότου είχε βραβευτεί από τη Μέι-, η τηλεοπτική κάμερα κατέγραφε τη Λι να ανταλλάσει θερμή χειραψία με τον Κινέζο πρόεδρο σε συνέδριο του Κινεζικού Λαϊκού Συνδέσμου για τη Φιλία με Ξένες Χώρες (CPAFFC).

Footage shows Christine Lee shaking hands with Xi Jinping in May 2019 at a meeting of the China Overseas Friendship Association

More details from me and @tpgcolson: https://t.co/nY8Y4yuemA pic.twitter.com/zzUGJRVM4H — Henry Dyer (@Direthoughts) January 13, 2022

Δυτικοί αναλυτές χαρακτηρίζουν την οργάνωση «βιτρίνα» του Τμήματος Εργασίας του Ενωμένου Μετώπου (UFWD): οργάνου, που αναφέρεται απευθείας στην Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας και θεωρείται ένα από τα βασικά όργανα προπαγάνδας και επιρροής του Πεκίνου.

Ήταν πάντως μόλις την περασμένη εβδομάδα -έπειτα από «μακροχρόνια έρευνα», αλλά και εν μέσω της κυβερνητικής κρίσης στο Λονδίνο για τα κορονοπάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ- που η MI5, η βρετανική υπηρεσία αντικατασκοπίας και ασφάλειας εξέδωσε μια σπάνια προειδοποίηση προς όλους τους Βρετανούς βουλευτές.

Σε αυτήν, χαρακτήριζε τη Βρετανο-κινέζα δικηγόρο πράκτορα του Πεκίνου, που επιδιώκει να παρέμβει στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Χωρίς να κάνει λόγο για κατασκοπεία, κατηγορεί τη Λι ότι, σε μυστικό συντονισμό με UFWD, προέβη σε «πράξεις πολιτικής ανάμειξης», διευκολύνοντας δωρεές -με χρήματα που προέρχονταν από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ- σε πολιτικά κόμματα, βουλευτές, ακόμη και σε άτομα που επιδιώκουν να εκλεγούν στη Βουλή των Κοινοτήτων.

The Sun has published a «Security Service Interference Alert» naming Christine Ching Kui Lee who «has extensive engagements with individuals across the UK political spectrum» for channelling foreign money to UK political parties, politicians & activists

«Πόλεμος» καταγγελιών και διαψεύσεων

Η Λι ήταν σχεδόν έντεκα χρονών όταν μετακόμισε με τους γονείς της, το 1974, στη Βόρεια Ιρλανδία. Το 1985, μετακόμισε στα Γουέστ Μίντλαντς. Εκεί, στο Μπέρμιγχαμ, φέρεται -σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα- ότι έκανε στα 21 της τον πρώτο της γάμο.

Ο δεύτερος ήλθε πέντε χρόνια μετά, με τον Βρετανό δικηγόρο Μάρτιν Γουίλκς, σήμερα 71 ετών. Απέκτησαν δύο παιδιά και σημαντική περιουσία -λέγεται ότι μόνο το σπίτι τους στο Σόλιχαλ έχει αξία ένα εκατομμύριο λίρες.

Άτομα του περιβάλλοντός τους ανέφεραν στο βρετανικό Τύπο ότι η Λι είναι σοκαρισμένη από όσα της προσάπονται και ότι τα αρνείται.

Κατηγορηματική ήταν η διάψευση από την κινεζική πρεσβεία στο Λονδίνο, καθώς και από τον εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος έκανε λόγο για «ανεύθυνους» ισχυρισμούς, και «υποκειμενικές υποθέσεις ορισμένων ατόμων», που «ίσως έχουν παρακολουθήσει πάρα πολλές ταινίες του 007».

Η ίδια η Κριστίν Λι δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί δημόσια. Σε κάθε περίπτωση, δεν διώκεται ποινικά.

British intelligence has issued a rare warning that alleged Chinese agent Christine Ching Kui Lee had "established links" for the Chinese Communist Party and had infiltrated the UK Parliament to interfere in UK politics



Στη Βρετανία δεν υπάρχει εξάλλου ακόμη νόμος, όπως αυτός περί Εγγραφής Ξένων Πρακτόρων (FARA) στις ΗΠΑ, που να προβλέπει την απαγγελία σχετικών κατηγοριών.

Η κυβέρνηση Τζόνσον έχει δεσμευτεί ότι θα επιδιώξει την υιοθέτηση ανάλογων από τον περασμένο Μάρτιο, όταν δημοσιοποίησε την Ολοκληρωμένη Αναθεώρηση της στρατηγικής της Βρετανίας σε θέματα ασφάλειας, άμυνας και εξωτερικής πολιτικής: την πρώτη μετά το Brexit, στην οποία το Λονδίνο χαρακτηρίζει τη Ρωσία μείζονα απειλή και περιοχή ζωτικού ενδιαφέροντος την ζώνη Ινδίας-Ειρηνικού.

Μέχρι και σήμερα ωστόσο -ενάμιση χρόνο μετά και τη δημοσιοποίηση έκθεσης κοινοβουλευτικής επιτροπής περί εκτεταμένης εμπλοκής της Ρωσίας στα εσωτερικά της Βρετανίας- δεν έχουν παρουσιαστεί στο κοινοβούλιο κυβερνητικές προτάσεις για τη λήψη μέτρων «αντιμετώπισης εχθρικής κρατικής δραστηριότητας», όπως έχει ειπωθεί.

«Χορός» δισεκατομμυρίων

Βρετανικά ΜΜΕ υπολογίζουν ότι Κινέζοι επενδυτές έχουν ξοδέψει τουλάχιστον 134 δισεκατομμύρια λίρες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στα τελευταία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών σχολείων, υποδομών και κορυφαίων βρετανικών εταιρειών.

Σύμφωνα με τους Sunday Times, επενδυτές και επιχειρήσεις με έδρα την Κίνα ή το Χονγκ Κονγκ έχουν ρίξει έως και 57 δισεκατομμύρια λίρες σε εταιρείες του FTSE 100 και πλέον κατέχουν μερίδια σε κρίσιμες υποδομές, όπως στην Thames Water, τη μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης στη Βρετανία, στο αεροδρόμιο Χίθροου και στη UK Power Networks, πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στο Λονδίνο, στη νοτιοανατολική και στην ανατολική Αγγλία.

Η δε κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Κίνας CGN έχει μειοψηφικό μερίδιο (33%) στον υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Hinkley Point C στο Σόμερσετ και το ένα πέμπτο αντίστοιχου έργου στο Σάφολκ -αν και έχει γραφτεί στον βρετανικό Τύπο ότι στο υπουργικό συμβούλιο εξετάζονται εναλλακτικές στη συμμετοχή της CGN στο δεύτερο σχέδιο, καθώς και ο αποκλεισμός της από την κατασκευή τρίτου πυρηνικού σταθμού στο Έσσεξ.

Ανάλογες κινήσεις εξετάζονται και ως προς την «εισβολή» κινεζικών εταιρειών στην εφοδιαστική αλυσίδα για την ηλεκτροκίνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μόλις στα τέλη του 2ο21, εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών MI6, Ρίτσαρντ Μουτ, ανακοίνωσε ότι η Κίνα είχε γίνει «η νούμερο ένα προτεραιότητά μας», προειδοποιώντας για «παγίδες χρέους και δεδομένων» που στήνει σε εθνικές κυριαρχίες εν γένει το Πεκίνο.

Σύμφωνα πάντως με τους αναλυτές Κλάιβ Χάμιλτον και Μαράικε Όλμπεργκ, συγγραφείς το 2020 του βιβλίου «Κρυφό χέρι: Πώς το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα αναμορφώνει τον Κόσμο», τα περιθώρια είναι ήδη στενά για το Λονδίνο.

«Κατά την κρίση μας», αναφέρουν, «τα δίκτυα επιρροής του ΚΚΚ στις τάξεις των βρετανικών ελίτ είναι τόσο εδραιωμένα, που η Βρετανία έχει περάσει το σημείο χωρίς επιστροφή και οποιαδήποτε προσπάθεια να βγει από την τροχιά του Πεκίνου πιθανότατα θα αποτύχει».