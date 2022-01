Οι διαιτητές του Κόπα Άφρικα εξακολουθούν να «τραβούν τα βλέμματα» στη διοργάνωση.

Μετά τον Ζανί Σικάζουε από τη Ζάμπια και την διπλή πρόωρη λήξη του ματς ανάμεσα σε Μάλι και Τυνησία, νέος διαιτητής έγινε viral χωρίς όμως να προκληθεί αναστάτωση αυτή τη φορά.

Ο Πίτερ Γουαουέρου έγινε θέμα συζήτησης για το ιδιαίτερο τρέξιμό του κατά τη διάρκεια του αγώνα της Νιγηρίας με την Γουινέα Μπισάου. Ο Κενυάτης διαιτητής έτρεχε στον αγωνιστικό χώρο με ένα αν μη τι άλλο ιδιαίτερο στιλ.

Πέραν της διαιτησίας ο ίδιος είναι Λέκτορας σε πανεπιστήμιο της χώρας του, όπου διδάσκει μαθηματικά.

Why is the referee running like that. pic.twitter.com/w2mN2ecejM

Meet Dr. Peter Waweru Kamaku, the JKUAT Maths Professor flying the Kenyan flag as a referee at the ongoing #AFCON2021 games.

Kamaku is a lecturer teaching pure and applied mathematics at the institution where he is also the university’s sporting director. pic.twitter.com/ojfD9ewSS2

— Pulse Kenya (@PulseLiveKenya) January 21, 2022