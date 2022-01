Έναν χρόνο και έναν μήνα κράτησε ο γάμος της Πάμελα Άντερσον και του Νταν Χέιχερστ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η πρωταγωνίστρια του Baywatch κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά.

