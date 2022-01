Νέα δικαστική διαμάχη για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, μετά τις συκοφαντικές δηλώσεις της αδελφής της, Τζέιμι Λιν, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας της αυτοβιογραφίας με τίτλο «Things I Should Have Said». Μέσα στο βιβλίο, η αδερφή της ποπ σταρ, κάνει μεγάλες αποκαλύψεις για την ζωή της.

Σημειώνεται πως η διαμάχη μεταξύ των δύο αδερφών ξεκίνησε όταν η Τζέιμι Λιν εμφανίστηκε στο Good Morning America και μεταξύ όσων είπε, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της αδερφής της «παραδοσιακά αλλοπρόσαλλη, παρανοϊκή και ανεξέλεγκτη».

TOMORROW on GMA | @jamielynnspears in her first TV interview on her new personal memoir. What does she want you to now know about her family & her life? Watch the new ABC Exclusive tomorrow morning only on ABC’s Good Morning America. pic.twitter.com/62M31iyCbF

— Good Morning America (@GMA) January 11, 2022