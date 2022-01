Από την 11η Σεπτεμβρίου οι έλεγχοι στα αεροδρόμια έχουν γίνει σημαντικά αυστηρότεροι και, παρότι οι περισσότεροι φροντίζουν να πετούν ακόμη και τα μπουκαλάκια του νερού πριν τον έλεγχο, ορισμένοι προσπαθούν να περάσουν πολύ πιο επικίνδυνα αντικείμενα.

Η Διοίκηση Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA) ανήρτησε τα πιο περίεργα αντικείμενα που εντοπίστηκαν το 2021 σε αεροδρόμια.

Σκοπός της ανάρτησης στο Twitter είναι να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για να προσέχει τι μεταφέρει στις βαλίτσες.

10. Σφαίρες κρυμμένες σε αποσμητικό.

9. Πιστόλι αντίκα με εκτεταμένη κάνη

8. Μπουρίτο με μεθαμφεταμίνη

7. Αγκράφα ζώνης με κρυμμένο όπλο

6. Μπαλτάς

5. Σπρέι για απομάκρυνση αρκούδων

4. Ματσέτα

3. Πυροτεχνήματα

2. Βάση στήριξης μπουκαλιών κρασιού που έμοιαζε με όπλο

1. Αλυσοπρίονο

It’s here! “TSA’s Top 10 Catches of 2021!” From bear spray to meth-rritos, our officers found some truly unusual items. They worked hard to keep travelers safe as they returned to the skies. What would you pick as your number one catch? Let us know! #TSATop10 pic.twitter.com/3o2zQs5IrC

— TSA (@TSA) January 10, 2022