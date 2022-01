Η 20χρονη Κόρντεϊ Αίνσγουορθ σκέφτηκε ένα ύπουλο σχέδιο για να στείλει τον πρώην σύντροφο της στη φυλακή, μετά τον χωρισμό τους. Έφτιαξε 30 ψεύτικα προφίλ στο isntagram και από αυτά έστελνε απειλητικά μηνύματα στον εαυτό της.

Πήγε στην αστυνομία και δήλωσε ότι ο πρώην σύντροφος της, της στέλνει απειλητικά μηνύματα, τους τα έδειξε κιόλας και οι αρχές κινήθηκαν άμεσα. Πήγαν στο σπίτι του 22χρονου Λουίς Τζόλι και του έκαναν συστάσεις για αρχή.

Ύστερα από λίγο καιρό η Κόρντεϊ ξαναπήγε στην αστυνομία και τους έδειξε άλλο μήνυμα – δήθεν – από τον Λουίς, που την απειλούσε να τη σκοτώσει. Οι αρχές και πάλι κινήθηκαν, τον συνέλαβαν και έμεινε υπό κράτηση.

Μάταια ο ίδιος φώναζε ότι είναι αθώος και ότι δεν έχει στείλει κανένα μήνυμα με τέτοιο περιεχόμενο. Η ιστορία επαναλήφθηκε άλλες 8 φορές (σύνολο 10). Μάλιστα η ίδια κάλεσε την αστυνομία σπίτι της που το βρήκε διαλυμένο (κατεστραμμένα έπιπλα, σπασμένη τηλεόραση) που κατέγραψε τις φθορές. Και πάλι ο Λουίς φάνηκε ότι το έκανε. ΄

Δεν το είχε κάνει όμως. Το είχε κάνει η ίδια η Κόρντεϊ. Όπως και άλλη μια φορά που αυτοτραυματίστηκε και είπε ότι ο Λουίς της επιτέθηκε και τη χτύπησε. Πάλι ο Λουίς στο τμήμα. Ακολούθησαν μηνύσεις. Πριν γίνει όμως το δικαστήριο ο Λουίς είχε συλληφθεί 6 φορές, είχε περάσει 81 ώρες υπό κράτηση, του είχε τοποθετηθεί ηλεκτρονικό βραχιολάκι που έδειχνε ανά πάσα στιγμή που βρισκόταν και τέλος είχε απολυθεί από τη δουλειά του αφού η Κόρτνεϊ πήγαινε εκεί χτυπημένη και έκανε παράπονα στο αφεντικό του.

Στο δικαστήριο η αλήθεια έλαμψε. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος διαπίστωσε και κατέθεσε ότι οι 30 λογαριασμοί από τους οποίους η Κόρτνεϊ δεχόταν απειλές, είχαν δημιουργηθεί με το mail της και είχαν την ip είτε του κινητού της τηλεφώνου, είτε του σπιτιού της. Οι δικαστές στο δικαστήριο του Λίβερπουλ την καταδίκασαν σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών ενώ έβγαλαν και περιοριστικά μέτρα σε βάρος της να μην πλησιάζει τον Λουίς.

Courtney Ireland-Ainsworth made 10 police statements claiming her ex was harassing and stalking her.https://t.co/11plyLBKoV

— Yahoo News UK (@YahooNewsUK) January 12, 2022