Μια σπουδαία τιμητική διάκριση έλαβε ο Γιονγκ-σου. Ο 77χρονος, που υποδύεται τον «παίκτη 001», στη σειρά – φαινόμενο, «Squid Game», τιμήθηκε με τη Χρυσή Σφαίρα του Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Συνυποψήφιοί του ήταν ο Μπίλι Κράνταπ («The Morning Show»), ο Κίραν Κάλκιν («Succession»), ο Μαρκ Ντούπλας («The Morning Show») και ο Μπρετ Γκολντστάιν («Ted Lasso»).

Ο Νοτιοκορεάτης ωστόσο ήταν ο μεγάλος νικητής και μάλιστα έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος ηθοποιός από την ασιατική χώρα που έχει προταθεί και έχει κερδίσει Χρυσή Σφαίρα.

«O Γιονγκ-σου κερδίζει το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στη σειρά «Squid Game». O Γιονγκ-σου θεωρείται σπουδαίος ηθοποιός του θεάτρου στη γενέτειρά του, Νότια Κορέα. Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη φορά που κερδίζει Χρυσή Σφαίρα», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι οι Χρυσές Σφαίρες θεωρούνται από τα πιο σημαντικά κινηματογραφικά βραβεία και αποτελούν μεγάλη διάκριση για τους ηθοποιούς και τις ταινίες που κερδίζουν. Μαζί με τα βραβεία του Σωματείου των Ηθοποιών κορυφώνουν το δρόμο προς τα Όσκαρ.

Let’s hear it for O Yeong-su and his #GoldenGlobe for Best Supporting Actor — Television 📺 pic.twitter.com/OTNusaTGT0

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022