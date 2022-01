Απομονωμένη παράκτια πόλη στη Αυστραλία έβρασε την Πέμπτη στους 50,7 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία που ισοφαρίζει το ρεκόρ του 1960 για τη χώρα.

Η ακραία θερμοκρασία καταγράφηκε στο Όνσλοου της Δυτικής Αυστραλίας στις 14.26 τοπική ώρα (00.26 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το αυστραλιανό Γραφείο Μετεωρολογίας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η μέση θερμοκρασία της πόλης αυτή την εποχή του έτους είναι 36,5 βαθμοί Κελσίου (το νότιο ημισφαίριο βρίσκεται τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού).

Δύο ακόμα πόλεις, το Μάρτι και το Ρόεμπουργκ, επίσης ξεπέρασαν τους 50 βαθμούς την Πέμπτη.

If confirmed, today’s 50.7ºC at Onslow Airport in WA was the equal highest temperature on record in the Southern Hemisphere. pic.twitter.com/dNKwpXpqWH

— Ben Domensino (@Ben_Domensino) January 13, 2022