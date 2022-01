Στα τέλη του Δεκεμβρίου, ο Αμερικανός ηθοποιός και πρωταγωνιστής της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς «Sex and the City» Κρις Νοθ δέχθηκε τα πυρά 4ων γυναικών που τον κατηγόρησαν για σεξουαλική επίθεση.

Οι πηγές ισχυρίστηκαν ότι ο Nοθ συνήθιζε να πίνει αλκοόλ στο πλατό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, και πλέον ανησυχούν ότι τα προβλήματα με το αλκοόλ μπορεί να ενταθούν εν μέσω της αρνητικής προσοχής του κοινού.

Ο Κρις Νοθ νιώθει πραγματικά ότι η ζωή του τελείωσε» δηλώνει φίλος του, εν μέσω του σκανδάλου που έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες δύο γυναικών για σεξουαλική επίθεση. Πλέον, αναφέρεται ότι υπάρχουν πέντε γυναίκες που τον έχουν καταγγείλει, για πράξεις που έγιναν σε μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η εμπλοκή του στο σκάνδαλο περί βιασμών κόστισε στη δουλειά του Νοθ. Επίσης, κόπηκε και από τις τελικές σκηνές του «And Just Like That» , που πρόσφατα γύρισε με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Παρίσι.

