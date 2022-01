Ήθελε να αγοράσει παγωτό, αλλά δεν είχε μάσκα. Τι έκανε λοιπόν; Το φόρεμα της μάσκα.

Όπως ήταν αναμενόμενο το βίντεο με τη κοπέλα που μπήκε στο παγωτατζίδικο μόνο με τα εσώρουχά της επειδή έκανε το φόρεμα της… μάσκα έγινε το απόλυτο viral.

Δείτε το βίντεο:

Shocking moment woman strips down to her underwear and uses dress as a face mask to buy ice cream pic.twitter.com/b79PMb0tcQ

— The Sun (@TheSun) January 9, 2022