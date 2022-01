Ένα πρωτοχρονιάτικο «δώρο» έκανε στους φανς της η Μάιλι Σάιρους.

Ενώ τραγουδούσε σε συναυλία στο Μαϊάμι για την αλλαγή του χρόνου είχε ένα ατύχημα που θα μείνει αξέχαστο τόσο στην ίδια, όσο και όσους ήταν παρόντες.

Συγκεκριμένα, ενώ η τραγουδίστρια χόρευε στη σκηνή, ερμηνεύοντας τις επιτυχίες της, η ράντα του ασημένιου μικροσκοπικού τοπ που φορούσε ξαφνικά έσπασε και φάνηκαν όλα.

Με μία γρήγορη κίνηση η νεαρή κατάφερε να καλύψει το γυμνό της στήθος με τα χέρια της και γύρισε πλάτη προς το κοινό.

«Τώρα σίγουρα με κοιτάνε όλοι. Έχω την προσοχή σας», είπε με χιούμορ και έτρεξε στα παρασκήνια για να αλλάξει.

Δευτερόλεπτα αργότερα η Μάιλι Σάιρους επέστρεψε στη σκηνή φορώντας ένα κόκκινο μπλέιζερ.

Πάντως, δεν κατάφερε να κρύψει τα σημεία που αποκαλύφθηκαν στο ατύχημα.

Δείτε το παρακάτω βίντεο και θα καταλάβετε τι εννοούμε.

The year is only a few minutes old and we’ve already seen @MileyCyrus’s sideboob. 2022 is going to rock! #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/x17l986wVY

— Gregory Anderson (@g_e_anderson) January 1, 2022