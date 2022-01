Ενθουσιασμός επικρατεί σε όλον τον κόσμο, καθώς ο εμπνευστής του Squid Game γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με το Netflix (και) για την 3η σεζόν της σειράς.

Ήδη έχει ανακοινωθεί ο 2ος κύκλος και όπως όλα δείχνουν «ψήνεται» να υπάρξει και συνέχεια.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του σε κορεάτικο Μέσο ο Hwang Dong – hyuk αποκάλυψε ότι μιλάει με την πλατφόρμα για μία έξτρα σεζόν, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Βρίσκομαι σε συζητήσεις με το Netflix τόσο για τη 2η όσο και για την 3η σεζόν. Θα έρθουμε σε συμφωνία σύντομα», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλη συνέντευξή του ο Κορεάτης αναφέρθηκε στην πλοκή του 2ου κύκλου. «Είναι σαν τον Εκπρόσωπο, ο οποίος ήταν παλιός νικητής του παιχνιδιού αλλά μετατράπηκε στον Front Man, κάπως σαν τον Darth Vader. Κάποιοι καταλήγουν Jedi και κάποιοι Darth Vader, σωστά; Νομίζω πως ο Gi-hun θα περάσει από ένα συγκεκριμένο σημείο όπου θα τεσταριστεί με παρόμοιο τρόπο», είπε και άφησε πολλά υπονοούμενα για το μέλλον του Seong Gi-hun μετά την απόφασή του να μην μπει στο αεροπλάνο αλλά να κυνηγήσει την ομάδα πίσω από το παιχνίδι.

Squid Game creator Hwang Dong-hyuk teases details of the highly anticipated second season of popular Netflix show https://t.co/9m9e9mWv81

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 14, 2021