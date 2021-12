Οι τηγανιτές πατάτες, το αγαπημένο φαγητό των περισσότερων παιδιών και μεγάλων, περνά «κρίση» στην Ιαπωνία.

Συγκεκριμένα, εξαιτίας των μεγάλης έκτασης πλημμυρών κοντά στο Βανκούβερ, αλλά και της παγκόσμιας διατάραξης των προμηθειών που έχει προκαλέσει η πανδημία, υπάρχουν καθυστερήσεις στον εφοδιασμό τους και στη νησιωτική χώρα της Ανατολικής Ασίας παρατηρείται έλλειψη.

Προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα τρία αεροπλάνα γεμάτα με πατάτες από τις ΗΠΑ αναμένεται να προσγειωθούν εκεί, για χάρη των τοπικών καταστημάτων McDonald’s.

«Η Flexport (αμερικανική εταιρεία διαμετακόμισης φορτίων) μόλις συμφώνησε να μεταφέρει με τρία Boeing 747 φορτία πατάτας στην Ιαπωνία για να βοηθήσει με την έλλειψη των french fries», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ράιαν Πίτερσεν, διευθυντής της εταιρείας σε Tweet του, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημειώνεται, ότι η γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού ανακοίνωσε στις 21 Δεκέμβρη ότι για ένα διάστημα θα διέθετε τηγανιτές πατάτες μόνο σε μικρές συσκευασίες, λόγω των μειωμένων εισαγωγών από τον Καναδά.

Μετά τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, η ιαπωνική τηλεόραση έδειξε καταναλωτές να σχηματίζουν μεγάλες ουρές σε ένα από τα εστιατόρια στο Τόκιο, οι οποίοι έσπευσαν να απολαύσουν μία μεγάλη μερίδα.

Πάντως, η εταιρεία υπολογίζει ότι το πρόβλημα προμήθειας θα έχει επιλυθεί έως την Πρωτοχρονιά.

