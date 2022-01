Αυτό το κέρινο άγαλμα υποτίθεται ότι θα απεικόνιζε την βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια και «Εθνική ηρωίδα των νησιών Μπαρμπέιντος». Όμως όσοι το έχουν δει έχουν απογοητευτεί και λένε πως όχι μόνο δεν έχει καμία σχέση με την Ριάνα, αλλά αυτός που το έκανε σίγουρα δεν την έχει δει ποτέ του.

Μάλιστα οι fans της Ριάνα ξεσηκώθηκαν στο twitter και στα σχόλια τους κάνουν λόγο για «έγκλημα μίσους».

Madame Tussauds gave its Rihanna wax figure a makeover for Christmas, but its likeness to the singer isn’t naughty or nice so much as utterly perplexing. https://t.co/GOlUwgbkbk — Consequence (@consequence) December 23, 2021



Το άγαλμα όπως λένε δεν έχει καμία σχέση με την τραγουδίστρια ενώ ακόμη και τα τατουάζ που έχει στο κορμί της η Ριάνα είναι διαφορετικά από αυτά που ο κατασκευαστής του αγάλματος τοποθέτησε επάνω του.

that wax figure of rihanna is a hate crime. — b. (@_BeeEv) December 18, 2021



Το άγαλμα που είναι σε φυσικό ύψος δείχνει την Ριάνα να φοράει ένα σεξι χριστουγεννιάτικο κορμάκι με λευκές ψηλές κάλτσες, αλλά στο πρόσωπο και το σώμα δεν μοιάζει καθόλου με την τραγουδίστρια. «Εγώ μοιάζω περισσότερο στο άγαλμα παρά η Ριάνα» έγραψε στο twitter ένας χρήστης.

Χαμός στο twitter

Ενώ κάποιος άλλος συμπλήρωσε: «Αυτός που έφτιαξε αυτό εδώ το πράγμα, πρέπει να απολυθεί αμέσως» και κάποιος άλλος είναι περισσότερο δεικτικός: «Σίγουρα αυτός που έφτιαξε το ομοίωμα δεν έχει δει ποτέ του τη Ριάνα»

#Rihanna‘s wax figure at the German Madame Tussauds has been given a Christmas makeover, with the final statue failing to look like the #singer. #Music pic.twitter.com/DttVqYGwtZ — Music Beat (@MusicBeat5) December 26, 2021

This Rihanna Wax Figure At Madame Tussauds Is Really Bad https://t.co/s3E5SF7fdv — NewYorker9_28 🌴 (@Bronx_Inquirer) December 25, 2021