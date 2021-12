Αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το περιεχόμενο που διαχειρίζεται το TikTok.

H συντονίστρια περιεχομένου, Κάντι Φρέιζερ, βλέπει καθημερινά φρικιαστικά βίντεο που την κάνουν να αναρωτιέται πόσα άρρωστα μυαλά υπάρχουν εκεί έξω.

Η ίδια υπέβαλε μήνυση κατά της δημοφιλούς πλατφόρμας αλλά και της μητρικής της, ByteDance, στην οποία αναφέρει ότι τόσο αυτή όσο και άλλοι συνάδελφοί της είναι αναγκασμένοι να βλέπουν βίντεο με περιεχόμενο, που ξεπερνά τα όρια της λογικής.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι φαίνεται να εκτίθενται σε βίντεο παιδικής πορνογραφίας, βιασμών, αποκεφαλισμού και ακρωτηριασμού ζώων.

Η Φρέιζερ, όπως αναφέρει το Bloomberg, έχει δει και βίντεο που περιλαμβάνουν κανιβαλισμούς, διαλυμένα κεφάλια, πυροβολισμούς σε σχολείο, αυτοκτονίες, ακόμη και θανατηφόρες πτώσεις από κτίρια.

«Δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από αυτό. Το TikTok απαιτεί από τους διαχειριστές περιεχομένου να εργάζονται με ξέφρενο ρυθμό, παρακολουθώντας εκατοντάδες βίντεο ανά 12ωρη βάρδια, με μόνο διακοπή για μεσημεριανό γεύμα και δύο διαλείμματα των 15 λεπτών», ισχυρίζεται η διαχειρίστρια.

Οι δικηγόροι της αναφέρουν ότι, «λόγω του τεράστιου όγκου του περιεχομένου, οι διαχειριστές περιεχομένου δεν επιτρέπεται να ασχολούνται περισσότερο από 25 δευτερόλεπτα ανά βίντεο και πρέπει να βλέπουν τρία έως δέκα βίντεο συγχρόνως».

Η Φρέιζερ, η οποία ζει στο Λας Βέγκας, δηλώνει ότι πάσχει από διαταραχή μετατραυματικού στρες ως αποτέλεσμα όλων των ενοχλητικών βίντεο που χρειάστηκε να παρακολουθήσει και ζητά να αποζημιωθεί για ψυχολογικές βλάβες και να δημιουργήσει η εταιρεία ένα ταμείο ιατρικής περίθαλψης για τους διαχειριστές.

«Η ενάγουσα δυσκολεύεται να κοιμηθεί και όταν κοιμάται, βλέπει φρικτούς εφιάλτες», σύμφωνα με την αγωγή.

TikTok and its parent ByteDance are being sued by content moderators traumatized by graphic videos https://t.co/OWEGdhi3F0

— Bloomberg (@business) December 24, 2021