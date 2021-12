Το ρομποτικό μικρό ελικόπτερο Ingenuity της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) – το πρώτο που έχει πετάξει σε άλλον κόσμο – συνεχίζει ακάθεκτο, μετά το προσωρινό τεχνικό πρόβλημα που το είχε καθηλώσει στο έδαφος του Άρη για περίπου δύο εβδομάδες, και μόλις πραγματοποίησε την 18η πτήση του.

Όπως ανακοίνωσε το Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της NASA στη Νότια Καλιφόρνια, το Ingenuity πέταξε αυτή τη φορά σε απόσταση 230 μέτρων με ταχύτητα 9 χιλιομέτρων την ώρα, προσθέτοντας άλλα 124,3 δευτερόλεπτα στον συνολικό χρόνο πτήσης του στον γειτονικό πλανήτη, ο οποίος έχει πλέον φτάσει σχεδόν τα 33 λεπτά.

