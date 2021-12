Ο επικεφαλής της Tesla, Ιλον Μασκ δήλωσε την Τρίτη ότι η κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα δεχτεί το dogecoin ως μέσο πληρωμής για κάποια προϊόντα σε δοκιμαστική βάση, εκτινάσσοντας την αξία του κρυπτονομίσματος που βασίζεται σε meme έως και 24%.

«Η Tesla θα προσφέρει τη δυνατότητα αγοράς κάποιων προϊόντων της με Doge και θα δούμε πώς θα πάει», είπε ο Μασκ σε tweet του.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes

— Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021