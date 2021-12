Σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την επίσημη παύση των εχθροπραξιών στην Κορεατική Χερσόνησο, οι οποίες ξεκίνησαν το 1950, κατέληξαν η Βόρεια και η Νότια Κορέα, μαζί με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Ο κορεατικός πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε λίγο μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, διήρκησε τυπικά τρία χρόνια (έως το 1953) και είχε ως αποτέλεσμα τη διχοτόμηση της χερσονήσου.

Ωστόσο, ουδέποτε ολοκληρώθηκε επισήμως, καθώς οι εμπλεκόμενες χώρες αρνούνταν να κηρύξουν το τέλος του. Πρόκειται δηλαδή για τον μακροβιότερο πόλεμο της σύγχρονης ιστορίας.

Σύμφωνα με το BBC, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας ήταν αυτός που ανέλαβε προσωπικά την υπόθεση, θεωρώντας ότι η επίσημη παύση των εχθροπραξιών θα συμβάλει στη βελτίωση των σχέσεων με τη Βόρεια Κορέα.

Ωστόσο, παρά τη σημαντική πρόοδο και την κατ’ αρχήν συμφωνία, απαιτείται αρκετή δουλειά ακόμη, κυρίως λόγω των απαιτήσεων της Πιόνγιανγκ.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, τον Σεπτέμβριο, η αδερφή του βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιο-γιονγκ, η οποία έχει μεγάλη επιρροή στον καθορισμό της πολιτικής του Κιμ Γιονγκ-ουν, τάχθηκε υπέρ του τερματισμού των εχθροπραξιών υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν την «εχθρική στάση» εναντίον της Βόρειας Κορέας.

Η Βόρεια Κορέα αντιτίθεται συνεχώς στην παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στη Νότια Κορέα, τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο μεταξύ των ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα, καθώς και τις κυρώσεις από τις ΗΠΑ λόγω του οπλικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ -ενώ συμφωνούν στα δύο πρώτα- εκφράζουν αντιρρήσεις για τον τρίτο όρο της Βόρειας Κορέας, εξηγώντας ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτός αν πρώτα η Πιόνγιανγκ δεν σταματήσει το πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

«Εξαιτίας αυτών, δεν μπορούμε ακόμη να κάτσουμε στο τραπέζι της συζήτησης ή να διαπραγματευτούμε τη διακήρυξη του τερματισμού του πολέμου» δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας.

Υπενθυμίζεται ότι ο πόλεμος του 1950 ξεκίνησε όταν 75.000 κομμουνιστές στρατιώτες του Βορρά πέρασαν τον 38ο παράλληλο (είχε οριστεί ως σύνορο των δύο περιοχών ) και εισήλθαν στο έδαφος της Νότιας Κορέας.

Αμερικανοί στρατιώτες έσπευσαν σε βοήθεια των Νοτιοκορεατών, ενώ οι Βορειοκορεάτες είχαν την στήριξη της Κίνας και της Σοβιετικής Ένωσης.

Το αιματοκύλισμα σταμάτησε άτυπα τον Ιούλιο του 1953, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Βόρειας Κορέας.

Συνολικά 5 εκατ. άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

North and South Korea—along with the U.S. and China—have agreed “in principle” to officially declare an end to the Korean war after nearly seventy years since the end of hostilities, South Korean President Moon Jae-in announced on Monday. pic.twitter.com/VOgrmC8Wz2

— Forbes (@Forbes) December 13, 2021