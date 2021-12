Παρά το γεγονός ότι είναι υποψήφιος για δύο βραβεία Grammy φέτος, ο Drake αποχωρεί από τη διεκδίκηση του μεγαλύτερου βραβείου της μουσικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το Variety, η Εθνική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι ο Καναδός καλλιτέχνης απέσυρε τις υποψηφιότητές του στις κατηγορίες «Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ» για το «Certified Lover Boy» και την «Καλύτερη Ραπ Ερμηνεία» για το «Way 2 Sexy» με τους Future και Young Thug.

Drake has withdrawn his two Grammy nominations, a representative for the Recording Academy has confirmed to Variety. https://t.co/X76zTNva7s pic.twitter.com/ExvhFdusxv

— Variety (@Variety) December 6, 2021