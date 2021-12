Πρεμιέρα έκανε επιτέλους το reboot του Sex and The City, με τίτλο «Αnd Just Like That», και οι φανατικοί οπαδοί της επιτυχημένης αμερικανικής σειράς σε όλο τον πλανήτη κάθισαν μπροστά από την οθόνη, προκειμένου να παρακολουθήσουν λεπτό προς λεπτό τη συνέχεια.

Good things take time, great things take decades. And Just Like That… the next chapter of Sex and The City is streaming now — on HBO Max. pic.twitter.com/Golz4sKX1i

— And Just Like That… (@AndJustLikeThat) December 9, 2021