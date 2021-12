Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες για τους fans του reboot του Sex and the city, Αnd just like that. Το πολυαναμενόμενο σήριαλ κάνει πρεμιέρα στις 9 Δεκεμβρίου και οι θαυμαστές δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ενθουσιασμένοι!

View this post on Instagram A post shared by HBO Max (@hbomax)

Πρόσφατα αποκαλύφθηκαν πληροφορίες για τους μισθούς των τριών πρωταγωνιστριών, της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ της Σύνθια Νίξον και της Κρίστιν Ντέιβις που επανέρχονται δριμύτερες στο HBO Max ως «Κάρι», «Μιράντα» και «Σάρλοτ», αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που αναρωτιέστε, η Κρίστιν Ντέιβις λαμβάνει από 550.000 έως 750.000 δολάρια για κάθε επεισόδιο.

View this post on Instagram A post shared by And Just Like That… (@justlikethatmax)

Η Σύνθια Νίξον αμείβεται με ποσό από 650.000 έως 750.000 δολάρια για κάθε επεισόδιο.

View this post on Instagram A post shared by And Just Like That… (@justlikethatmax)

Τέλος, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ που είναι και η βασική πρωταγωνίστρια λαμβάνει μισθό από 650.000 έως 750.000 δολάρια για κάθε επεισόδιο, σύμφωνα με το Variety. Επίσης σύμφωνα με άλλο άρθρο του Variety και το Okmag.gr, υπάρχουν σενάρια που θέλουν τις κυρίες να κερδίζουν έως και 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο.