Μπορεί να μην έχουμε επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου για να θαυμάσουμε το μεγαλείο της χριστουγεννιάτικης διακόσμησης, αλλά έχουμε το επόμενο καλύτερο πράγμα: το Google Street View.

Αφού το ζεύγος Μπάιντεν αποκάλυψε την εκπληκτική τους διακόσμηση την περασμένη εβδομάδα, η Πρώτη Κυρία μοιράστηκε ένα tweet καλώντας τους χρήστες να περιηγηθούν εικονικά στους χώρους, στολισμένοι σε όλο τους το μεγαλείο.

Κάθε ένα από τα δημόσια δωμάτια του κτιρίου αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο του φετινού επιλεγμένου θέματος, «Δώρα από την καρδιά».

Are you ready for the holidays?! This year, we’re bringing the White House to you.💕

Come on in and explore this season’s decor in 360° with @googlemaps Street View. https://t.co/ZCo62vY9aI pic.twitter.com/MTDRQKqrjK

— Jill Biden (@FLOTUS) December 3, 2021