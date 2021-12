To Μικρό μου πόνυ συνόδευσε τα απογεύματα και τις Κυριακές μιας -και όχι μόνο- ολόκληρης γενιάς.

Η σειρά κινουμένων σχεδίων που δημιουργήθηκε το 1981 πέρασε γρήγορα σε παιχνίδια, ρούχα, αξεσουάρ και ότι άλλο μπορεί το marketing να φανταστεί.

Ο σκοπός του animation ήταν να μάθουν τα παιδιά την καλοσύνη και την αγάπη. Δυστυχώς αυτό φαίνεται ότι δεν έγινε από όλους κατανοητό.

Πρόσφατα, έχει δημιουργηθεί ένα γκρουπ ενηλίκων ανδρών, οι οποίοι θαύμαζαν από μικρά παιδιά την σειρά και αυτοαποκαλούνται «Bronies», καθώς ντύνονται με στολές που θυμίζουν τα πολύχρωμα ανθρωπόμορφα μικρά άλογα.

I would be fine with the My Little Pony fandom wanting to avoid politics if that standard was applied equally.

Its not.

Take these two images. One depicts a zebra holding a Black Lives Matter flag. Downvoted to oblivion. The other depicts all protesters as rioters. Upvoted. pic.twitter.com/XqQ7Ehc26T

