Ακόμη και οι ακριβότερες γειτονιές της Μπανγκόκ είναι καλυμμένες από δεμάτια κατάμαυρων καλωδίων. Όμως αυτό μπορεί – επιτέλους – να αλλάξει, χάρη σε ένα tweet… του Ράσελ Κρόου.

Ο διάσημος ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στο Twitter, με μια φωτογραφία που απεικονίζει το χάος που επικρατεί στην πόλη, γράφοντας: «Κάνοντας όνειρα στην Μπανγκόκ». Ο Κρόου βρέθηκε στην Ταϊλάνδη στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, για τις ανάγκες των γυρισμάτων μιας ταινίας για τον πόλεμο του Βιετνάμ, με τίτλο «The Greatest Beer Run Ever».

Τώρα, ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Πραγιούθ Τσαν-ότσα ζητά την καλύτερη οργάνωση και την υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεπικοινωνιών.

Πολλά καλώδια ενδέχεται να έχουν πια περιπέσει σε αχρηστία, όμως δεν μπορούν να απομακρυνθούν, επειδή είναι μπερδεμένα με τα υπόλοιπα, εξηγεί στον Guardian ο Δρ. Ναπόνγκ Ρουγκχαπάν, αναπληρωτής καθηγητής αστικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Thammasat της Μπανγκόκ. «Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών internet θέλει να προσθέσει μια νέα γραμμή για μια νέα πολυκατοικία που οικοδομείται, προσθέτει κι άλλα, επειδή δεν είναι υπεύθυνος για την αφαίρεσή τους».

Ωστόσο, δεδομένων των αναρίθμητων εκκλήσεων που ήδη είχαν διατυπωθεί για την υπογειοποίηση των ιστών από καλώδια που σχηματίζονται επάνω από την πόλη, ορισμένοι δεν είναι καθόλου σίγουροι για το πόσο αποτελεσματικές θα αποδειχθούν αυτές οι τελευταίες πιέσεις. Ακόμη κι αν λαμβάνουν ώθηση από έναν σταρ του Χόλιγουντ.

Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει σκοτωθεί εξαιτίας των καλωδίων, ίσως είναι ο λόγος που δεν αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα, παρατηρεί ο Ρουγκχαπάν. Κι όμως, οι άνθρωποι σκοντάφτουν καθημερινά επάνω σε πεσμένα καλώδια, προσθέτει.

Someone didn’t get the memo about all Bangkok wires moving underground pic.twitter.com/1oQ5xINdib

— Lucky Erawan (@LuckyErawan) September 14, 2016