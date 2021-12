«Πώς διπλασιάζει κανείς την ανισότητα και την αδικία; Αρνείται σε χώρες εμβόλια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παραλλαγές του ιού και, στη συνέχεια, όταν αυτό συμβεί, να επιβάλλει ταξιδιωτικούς περιορισμούς».

Καυστικό και ευθύβολο, το σχόλιο αναρτήθηκε στο Twitter.

Ανήκει στον Δρ. Πίτερ Σίνγκερ, ειδικό σύμβουλο του γενικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

Και έγινε στη βαριά «σκιά» του παγκόσμιου συναγερμού για τη νέα παραλλαγή του κοροναϊού με εξαιρετικά υψηλό αριθμό μεταλλάξεων, που καταγράφηκε πρώτη φορά στις 11 Νοεμβρίου στην περίκλειστη Μποτσουάνα και έπειτα στη γειτονική Νότια Αφρική.

Ονομάστηκε από τον ΠΟΥ «Όμικρον». Και πλέον χαρακτηρίζεται επίσημα «παραλλαγή ανησυχίας», ενόσω τα κρούσματά της αυξάνονται σε αριθμό και χώρες.

How do you double down on inequity and injustice? Deny countries vaccines so they generate variants and then when they do impose travel restrictions.

Το «δια ταύτα» της ανάρτησης είχε να κάνει -ορθώς- με την διαιωνιζόμενη ανισότητα στην πρόσβαση στα εμβόλια, που ο ΠΟΥ προειδοποιεί εδώ και μήνες ότι θα καθιστούσε τις ανεμβολίαστες υπανάπτυκτες χώρες δυνητικά «εκκολαπτήρια» επικίνδυνων μεταλλάξεων (κάτι που θεωρητικά ισχύει σήμερα και με τους «θύλακες» των εκ πεποιθήσεως ανεμβολίαστων της Δύσης).

Παρ’ όλα αυτά, το σχόλιο του Δρ.Σίνγκερ προκάλεσε κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες του Twitter να επισημαίνουν ότι το νέο πρόβλημα που εντοπίζεται σε αρκετές αφρικανικές χώρες δεν έγκειται πλέον τόσο στην προμήθεια δόσεων, όσο στους ρυθμούς χορήγησή τους, και δη στη Νότια Αφρική.

Τη χώρα, όπου πέρυσι τον Οκτώβριο -απουσία εμβολίων- καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα της παραλλαγής «Βήτα» και τώρα, υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες, θεωρείται εστία της νέας παραλλαγής «Όμικρον».

Μόλις την περασμένη Τετάρτη, το πρακτορείο Reuters αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής ζήτησε από την Pfizer και την Johnson & Johnson να καθυστερήσουν τις νέες παραδόσεις εμβολίων.

Ως αιτία, ανέφερε ότι έχει ήδη 16,8 εκατομμύρια δόσεις αδιάθετες, σε απόθεμα, λόγω φθίνουσας ζήτησης, σε μία χώρα πληθυσμού 60 εκατομμυρίων κατοίκων.

Είχε προηγηθεί, στα μέσα Φεβρουαρίου, η αναστολή της έναρξης του εμβολιαστικού προγράμματος κατά της COVID-19, που θα γινόταν τότε με το σκεύασμα της AstraZeneca, καθώς εκφράστηκαν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά του έναντι της παραλλαγής «Βήτα».

Έκτοτε, η ρυθμιστική αρχή υγείας της Νότιας Αφρικής SAHPRA αποφάσισε να μην εγκρίνει τη χορήγηση του ρωσικού εμβολίου Sputnik V, εν μέσω ανησυχιών ότι μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευπάθεια των ανδρών στον HIV.

Σήμερα, έπειτα και από αυτές τις παλινδρομήσεις, το ποσοστό των εμβολιασμένων και με τις δύο δόσεις εμβολίων είναι μόλις 24% στη Νότια Αφρική: ούτε το μισό από τον αρχικό στόχο της κυβέρνησης έως τα τέλη του έτους, μακράν πιο χαμηλό από αυτά των πλούσιων κρατών, αλλά σαφώς υψηλότερο από τον μέσο όρο στην αφρικανική ήπειρο, που μετά βίας ξεπερνά το 7%.

«Στην πραγματικότητα, λαμβάνουμε εμβόλια πιο γρήγορα από ό,τι τα χορηγούμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε εκπρόσωπος του νοτιοαφρικανικού υπουργείου Υγείας. «Με βάση την τρέχουσα χρήση, έχουμε απόθεμα για 158 ημέρες».

«Υπάρχει αρκετή απάθεια και διστακτικότητα», επισημαίνει ο Σαμπίρ Μάντχι, καθηγητής εμβολιολογίας στο Πανεπιστήμιο Βιτβάτερσραντ, στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Πριν καν μάλιστα εντοπιστεί η παραλλαγή «Όμικρον», προειδοποιούσε ότι τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού μπορεί να οδηγήσουν σε ένα τέταρτο κύμα από τον Δεκέμβριο, παρά το ότι στο νότιο ημισφαίριο είναι τώρα καλοκαίρι.

Επεσήμανε, δε, ότι τα ετερογενή ποσοστά οροθετικών στις νοτιοαφρικανικές επαρχίες καθιστούν δύσκολη την πρόβλεψη για το ποιες περιοχές θα πληγούν περισσότερο.

Σε μία προσπάθεια να ενισχύσει τώρα το εμβολιαστικό της πρόγραμμα, η κυβέρνηση της Νοτίου Αφρικής δημιουργεί κινητά κέντρα εμβολιασμού. Δίνει κουπόνια για ψώνια στο σούπερ μάρκετ ως επιβράβευση σε όσους άνω των 50 ετών λαμβάνουν την πρώτη δόση. Ενώ απηύθυνε έκκληση στους τοπικούς ηγέτες να βοηθήσουν στη διάδοση του μηνύματος υπέρ του εμβολιασμού. Εν τω μεταξύ, άρχισε και η χορήγηση δόσεων σε εφήβους ηλικίας 12-17 ετών.

Τώρα, ωστόσο, εκτιμάται ότι περίπου το 90% των νέων κρουσμάτων στην περιοχή του Γκαουτένγκ (που περιλαμβάνει το Γιοχάνεσμπουργκ και την Πρετόρια και είναι η οικονομικά πιο ανεπτυγμένη περιοχή της χώρας) οφείλονται στη νέα παραλλαγή.

Πλέον «το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί», τόνισε ο διευθυντής του Κέντρου Αντιμετώπισης Επιδημιών στη Νότια Αφρική, Τούλιο ντε Ολιβέιρα, «είναι ποια ακριβώς επίδραση έχει στα εμβόλια».

This new variant, B.1.1.529 seems to spread very quick! In less than 2 weeks now dominates all infections following a devastating Delta wave in South Africa (Blue new variant, now at 75% of last genomes and soon to reach 100%) pic.twitter.com/Z9mde45Qe0

— Tulio de Oliveira (@Tuliodna) November 25, 2021