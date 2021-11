Είναι πολύ πιθανό να έλιωσε εν μέρει το τείχος πάγου που κατασκευάστηκε στο υπέδαφος γύρω από το κατεστραμμένο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο Φουκουσίμα Νταϊίτσι στην Ιαπωνία, ώστε να μην μολύνονται με ραδιενέργεια τα υπόγεια ρεύματα νερών.

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK στην Ιαπωνία, η Tokyo Electric Power (TEPCO), εταιρεία στην οποία ανήκει το κατεστραμμένο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο Φουκουσίμα Νταϊίτσι, εξετάζει σχέδια για να ενισχύει το τείχος πάγου στις αρχές Δεκέμβρη αλλά και να λάβει και άλλα μέτρα, προκειμένου να μην μολύνεται το περιβάλλον. Ωστόσο, η TEPCO δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τις πληροφορίες του NHK.

