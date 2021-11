Ήταν Αύγουστος του 2020, όταν -έπειτα από πολύ προσμονή και κόπο- ένα ζευγάρι άτεκνων Ιταλών επιβιβάστηκε σε μία πτήση από το Μιλάνο προς το Κίεβο, για να εκπληρώσει το όνειρο της απόκτησης ενός παιδιού, μέσω μιας Ουκρανής παρένθετης μητέρας.

Όλα έδειχναν στην αρχή να πηγαίνουν κατ’ ευχήν.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αναγνώριση του νεογέννητου κοριτσιού στις ουκρανικές αρχές, ωστόσο, κάτι έχει αλλάξει.

Άγνωστο γιατί, το ανδρόγυνο αποφάσισε να επιστρέψει στο Μιλάνο χωρίς το βρέφος.

Για τη δε φροντίδα του προσέλαβε μια νταντά στο Κίεβο, με την υπόσχεση ότι θα επέστρεφε το συντομότερο δυνατό για να το πάρει.

Για περισσότερο από ένα χρόνο, η νταντά φρόντιζε το βρέφος. Μήνες όμως αφότου σταμάτησε η αποστολή χρημάτων από το Μιλάνο, κατάλαβε ότι οι γονείς της μικρής δεν θα επέστρεφαν ποτέ.



Φοβούμενη και τις νομικές συνέπειες, η νταντά επικοινώνησε με τις αρμόδιες εγχώριες υπηρεσίες και την ιταλική πρεσβεία στο Κίεβο.

Την υπόθεση τελικά ανέλαβε η Εισαγγελία Ανηλίκων στο Τορίνο, που γρήγορα διαπίστωσε ότι το ζεύγος των Ιταλών δεν είχε πράγματι καμία πρόθεση να πάρει το παιδί.

Η γέννησή του δεν είχε καν δηλωθεί στις ιταλικές αρχές.

Η είδηση προκάλεσε σοκ και απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες έντονα την κοινή γνώμη και τα ΜΜΕ στη γείτονα. Στα ρεπορτάζ, ονόμασαν το κοριτσάκι «Λούνα». Ελληνιστί, «φεγγάρι»…

«Δεν έχω πια αισθήματα, λυπάμαι. Δεν νιώθω ότι είναι κόρη μου», ανέφερε στους δικαστές της Ναβάρα -σύμφωνα με πληροφορίες της Repubblica– η Ιταλίδα, που απέκτησε το παιδί μέσω της παρένθετης μητέρας.

Τα στοιχεία της δεν έχουν γίνει γνωστά.

Ο άντρας της επίσης φέρεται να επιβεβαίωσε την απόφασή τους να μην πάρουν το παιδί από την Ουκρανία.

Στον ιταλικό Τύπο διέρρευσε αρχικά ότι είχε μάλλον ανακύψει κάποιο θέμα με την όλη διαδικασία και ότι το ζευγάρι είχε αμφιβολίες ότι αυτό ήταν το παιδί τους.

Δικαιολογία ή μη, η αλήθεια παρέμενε η ίδια: ένα βρέφος μόλις 15 μηνών, που είχε αναγνωριστεί στο Κίεβο από το ζευγάρι των Ιταλών, είχε εγκαταλειφθεί σε μία ξένη χώρα.

Οι δικαστικές αρχές στο Τορίνο ξεκίνησαν αμέσως τη διαδικασία για την μεταφορά της Λούνα στην Ιταλία.



Με συνεργασία της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (SCIP) και της ιταλικής πρεσβείας στην ουκρανική πρωτεύουσα, εστάλη ομάδα του ιταλικού Ερυθρού Σταυρού στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένης μιας εθελόντριας παιδιάτρου και μιας νοσοκόμας.

Παρέλαβαν τη μικρή «σε πολύ καλή κατάσταση» από τη γυναίκα που τη φρόντιζε όλους αυτούς τους μήνες. Αποχαιρετώντας την, τους έδωσε μια βαλίτσα με τα ρούχα και τα παιχνίδια της και μπόλικες συμβουλές.

«Να της δώσετε μπανάνα, θα τη φάει όλη», τους είπε η Ουκρανή νταντά, κλαίγοντας καθώς αποχωριζόταν τη μικρή.

Κάπως έτσι λοιπόν, στις 11 του μήνα, η Λούνα έφτασε -κοιμόμενη στην αγκαλιά της Ιταλίδας παιδιάτρου, σε όλη της διάρκεια της πτήσης από το Κίεβο- στο διεθνές αεροδρόμιο Μαλπένσα.

This young girl has been flown to Italy where she will be put up for adoption after her Italian parents abandoned her with a nanny in the Ukraine following her birth using a surrogate.#children #abandoned #surrogate https://t.co/3jt3NMVlbJ

— Ananova (@AnanovaNews) November 19, 2021