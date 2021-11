«Χρειαζόμουν απεγνωσμένα την εκτόνωση και δεν υπάρχει χάπι για τον ερωτικό πόνο. Περιορίστηκα σε «ομοιοπαθητικά» γιατροσόφια με ψώνια και καταιγιστικές σεξουαλικές συνευρέσεις. Μέχρι εκείνο το σημείο στη ζωή μου είχα κάνει σεξ μόνο μία ακόμα γυναίκα πλην της Μέλανι, αλλά τους επόμενους μήνες έγινα ύαινα».

Όπως όμως λέει, η εκτόνωσή του αυτή δεν συμφωνούσε με τον αληθινό χαρακτήρα του και ο Σμιθ εκδήλωσε μια ψυχοσωματική αντίδραση στην εκσπερμάτωση. «Έκανα σεξ με τόσες πολλές γυναίκες, και ήταν τόσο βαθιά αντίθετο στον πυρήνα της ύπαρξής μου που ανέπτυξα μια ψυχοσωματική αντίδραση στους οργασμούς. Κυριολεκτικά που έφερνε αναγούλα και ορισμένες φορές έκανα ακόμα και εμετό, αποκάλυψε ο Γουίλ Σμιθ.

Will Smith reveals he used to ‘sometimes VOMIT’ after orgasm because he was having ‘rampant sex’ with ‘so many’ women https://t.co/jV2h9pIxCN

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 23, 2021