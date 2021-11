Στην… Πέππα το Γουρουνάκι κατέφυγε ο Μπόρις Τζόνσον, απευθυνόμενος σε επιχειρηματίες που είχε απέναντι του.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο βρετανός πρωθυπουργός έχασε για λίγο τα λόγια του, όταν μπέρδεψε τις σημειώσεις που είχε μπροστά του. Άρχισε να ψάχνει τα χαρτιά του, ενώ ξεφυσούσε και ζητούσε επανειλημμένα συγγνώμη από το ακροατήριο.

Τελικά, αποφάσισε να μιλήσει στους επιχειρηματίες για την Πέππα το Γουρουνάκι και την επίσκεψή του σε θεματικό πάρκο για το βρετανικό κινούμενο σχέδιο.

«Χθες πήγα, όπως όλοι πρέπει να πάμε, στο Peppa Pig World» είπε αρχικά και ρώτησε πόσοι από το ακροατήριο έχουν κάνει αυτή την επίσκεψη. «Όχι αρκετοί» σχολίασε.

«Το λάτρεψα» είπε και συμπλήρωσε ότι ο κόσμος αυτού του κινούμενου σχεδίου είναι ένα μέρος που του ταιριάζει, «επειδή έχει ασφαλείς δρόμους και πειθαρχία στα σχολεία».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δύναμη της δημιουργικότητας της Βρετανίας. «Ποιος θα το πίστευε ότι ένα γουρουνάκι που μοιάζει με πιστολάκι μαλλιών, ή ίσως σαν ένα πιστολάκι στιλ Πικάσο, ένα γουρουνάκι που απέρριψε το BBC, τώρα θα εξαγόταν σε 180 χώρες, με θεματικά πάρκα τόσο στην Αμερική όσο και στην Κίνα; Και μια επιχείρηση που αξίζει τουλάχιστον 6 δισεκατομμύρια λίρες για τη χώρα. Πιστεύω ότι είναι καθαρή ευφυΐα η Πέππα».

«Peppa Pig World is very much my kind of place»

Prime Minister Boris Johnson says he learned about «the power of UK creativity» by going to Peppa Pig World

— Sky News (@SkyNews) November 22, 2021