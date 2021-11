«Η μεγαλύτερη πλωτή κατασκευή στον κόσμο», «έδρα του πρώτου παγκοσμίως πλήρως αυτοματοποιημένου λιμανιού και ενσωματωμένου κόμβου logistics».

Έτσι παρουσιάστηκε πριν από λίγα 24ωρα από το Ριάντ και επίσημα η Oxagon: το τελευταίο φιλόξοδο «πράσινο» σχέδιο της πετρελαιοπαραγού Σαουδικής Αραβίας, ως μέρος του «Οράματος 2030» για την απεξάρτηση του υπερσυντηρητικού σουνιτικού βασιλείου από τα ορυκτά καύσιμα, χάρη στα οποία έχει θησαυρίσει.

Πρόκειται για μια σύγχρονη πλωτή πόλη που θα κατασκευαστεί στην Ερυθρά Θάλασσα -για την ακρίβεια θα επιπλέει η μισή σε νερά με μέσο βάθος 500 μέτρων.

Πρωτοποριακού σχεδιασμού, θα έχει σχήμα οκταγώνου (εξ ου και το όνομά της).

Κι αυτό, σύμφωνα με το Ριάντ, προς ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, βέλτιστη χρήση γης και διατήρηση του 95% του φυσικού περιβάλλοντος με την υπόλοιπη ανοιχτή έκτασή της.

Στόχος είναι να τροφοδοτείται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, λειτουργώντας βάσει του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things), της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής τεχνολογίας, στο πλαίσιο «μιας απρόσκοπτα ολοκληρωμένης, έξυπνης και αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας».

Το σχέδιο βιομηχανικής ανάπτυξης της Oxagon θα επικεντρωθεί σε επτά τομείς: βιώσιμη ενέργεια, αυτόνομη κινητικότητα, καινοτομία στο νερό, αειφόρος παραγωγή τροφίμων, υγεία και ευημερία, σύγχρονες μέθοδοι κατασκευώνκαι τεχνολογική και ψηφιακή παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών, της διαστημικής τεχνολογίας και της ρομποτικής.

Η Oxagon «θα συγκεντρώσει τα πιο λαμπρά μυαλά για να λύσουν τις μεγαλύτερες διεθνείς προκλήσεις», τονίζεται στα επίσημα βίντεο που κυκλοφόρησαν, χωρίς να αναφέρονται τα κίνητρα που θα δοθούν από το ουαχαμπίτικο βασίλειο, το οποίο έχει πολλάκις καταγγελθεί για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δεν έχουν επίσης ανακοινωθεί λεπτομέρειες για το κόστος του έργου ή πώς ακριβώς θα κατασκευαστεί η πόλη για να επιπλέει στο νερό.

Σύμφωνα πάντως με την επίσημη ιστοσελίδα, η Oxagon αναμένει τους πρώτους κατοίκους της το 2024, ενώ βάσει του αρχικού προγραμματισμού θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες και στο χερσαίο τμήμα της μέχρι το 2030.

Μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού

Όχι τυχαία, η Oxagon θα κατασκευαστεί στο νοτιοδυτικό άκρο του Neom: μιας υπό κατασκευή φουτουριστικής «πράσινης» περιοχής, στα βορειοδυτικά του αραβικού βασιλείου.

Σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, θα στοιχίσει περί τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια και -αν και 33 φορές μεγαλύτερη σε έκταση από την πόλη της Νέας Υόρκης- θα έχει μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό της (δεν θα έχει δρόμους και αυτοκίνητα) και στις προηγμένες τεχνολογίες βάσει των οποίων θα λειτουργήσει.

Η πρώτη φάση των έργων άρχισε μόλις στις αρχές Νοεμβρίου, επικεντρωμένη στη «The Line»: τη «ραχοκοκαλιά» της πόλης του Neom, με δυνατότητα φιλοξενίας 1 εκατομμυρίου κατοίκων.

Όπως μαρτυρεί και το όνομά της, θα είναι γραμμική, συνολικού μήκους 170 χιλιομέτρων.

Θα έχει τρία επίπεδα και θα εκτείνεται από τα βορειοδυτικά της Σαουδικής Αραβίας, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ και την Ιορδανία, μέχρι τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, όπου θα πλέει η Oxagon.

Υψηλοί στόχοι, αλλά και διαφωνίες

«Η Oxagon θα είναι ο καταλύτης για την οικονομική ανάπτυξη και την ποικιλομορφία στο Neom και στο βασίλειο, ικανοποιώντας περαιτέρω τις φιλοδοξίες μας στο πλαίσιο του Οράματος 2030», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρίγκιπας-διάδοχος, με την παρουσίαση των σχεδίων του έργου.

«Θα συμβάλει στον επαναπροσδιορισμό της παγκόσμιας προσέγγισης για τη βιομηχανική ανάπτυξη στο μέλλον, προστατεύοντας το περιβάλλον, δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας και ανάπτυξη», διακήρυξε.

H Ερυθρά Θάλασσα ήδη αποτελεί σημαντικό κόμβο, ως θαλάσσια δίοδος για το 10% του παγκόσμιου εμπορίου ετησίως.

Αρχικός στόχος και για την πόλη του Neom είναι να υποδεχτεί τους πρώτους κατοίκους της το 2024.

Ωστόσο, τα έργα έχουν εν γένει καθυστερήσει.

Και λόγω της πανδημίας, αλλά και εξαιτίας μικρότερης της αναμενόμενης προσέλκυσης ξένων επενδύσεων για το έργο (και υπό τη βαριά «σκιά» της υπόθεσης Κασόγκι), καθώς και αποχωρήσεων -λόγω διαφωνιών- από την ομάδα που έχει αναλάβει την υλοποίηση των φαραωνικών σχεδίων του Σαουδάραβα πρίγκιπα-διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν (MBS).

Αναλυτές τονίζουν ότι το πολιτικό μέλλον του είναι πλέον συνδεδεμένο με την επιτυχία αυτών των έργων.

Εξόριστοι αντικαθεστωτικοί Σαουδάραβες αμφισβητούν την ολοκλήρωση του Neom, που χρηματοδοτείται κατά βάση από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων (PIF) του σουνιτικού βασιλείου. Στην προεδρία αμφότερων, δε, είναι ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.

«Το Oxagon δεν θα συμβεί ποτέ, όπως και όλα τα προηγούμενα έργα», δήλωσε στο Middle East Eye η Άλια αλ-Χουέιτι, ακτιβίστρια με καταγωγή από τη Σαουδική Αραβία και έδρα το Λονδίνο.

«Ο Μπιν Σαλμάν αποτυγχάνει σε ένα έργο και μετά ξεκινά ένα άλλο για να καλύψει τα εγκλήματα και τις αποτυχίες του», υποστήριξε, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι η φυλή της, που ζει εδώ και αιώνες στη βορειοδυτική περιφέρεια Ταμπούκ, τώρα εκδιώκεται από την περιοχή για να ανοίξει ο δρόμος για το Neom.

Στο μεσοδιάστημα, ο πρίγκιπας-διάδοχος παρουσίασε μέσα στην τελευταία εβδομάδα την «πρώτη μη κερδοσκοπική πόλη στον κόσμο», που φέρει το όνομά του, έχει έδρα στα περίχωρα του Ριάντ και θα στεγάζει μη κερδοσκοπικές εταιρείες και βιώσιμες επιχειρήσεις.

Τον Οκτώβριο, εν τω μεταξύ, είχε ανακοινώσει ακόμη ένα σχέδιο: το «The Rig», που αφορά στην μετατροπή μιας εγκαταλελειμμένης υπεράκτιας εξέδρας άντλησης πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο σε πολυτελές θεματικό πάρκο.