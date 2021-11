Πάλαι ποτέ από τα επίκεντρα της βιομηχανικής επανάστασης στη Μεγάλη Βρετανία, το Μπέρμιγχαμ επανασχεδιάστηκε κατά τις δεκαετίες του ‘50 του ‘60.

‘Ηταν στο πλαίσιο των προσπαθειών αποκατάσης και των μεγάλων καταστροφών από τους βομβαρδισμούς του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

Το αποτέλεσμα ωστόσο ήταν να γίνει αυτό που έκτοτε πολλοί αποκαλούσαν «ζούγκλα του μπετόν» και «πόλη των αυτοκινήτων».

Καθώς όμως τα χρόνια πέρασαν, οι καιροί ξανάλλαξαν και η τοπική οικονομία άρχισε πια να βασίζεται κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, τέθηκαν και πάλι επί τάπητος σχέδια αστικής ανάπλασης.

Νέος στόχος είναι να απαλλαγεί η πόλη από την ατμοσφαιρική ρύπανση, που υπολογίζεται ότι μειώνει κατά μέσο όρο έξι μήνες το προσδόκιμο ζωής των κατοικων της δεύτερης μεγαλύτερης μητροπολιτικής περιοχής του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ευθύνεται για 900 θανάτους ετησίως.

Και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στον διακηρυγμένο πια στόχο του Μπέρμιγχαμ να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το τέλος της δεκαετίας: μια 20ετία νωρίτερα από τον εθνικό στόχο.

Με τις μεταφορές να ευθύνονται για το ένα τρίτο των εκπομπών CO2 στο Μπέρμιγχαμ, το τελευταίο σχέδιο του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε προ ημερών και περιλαμβάνει μια δέσμη φιλόδοξων στόχων για βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Βασική επιδίωξη είναι η μείωση των εκπομπών ρύπων από τα οχήματα κατά 70% μέχρι το 2030, συγκριτικά με τα επίπεδα του 2020.

Προς τούτο, στο λεγόμενο Σχέδιο Μεταφορών του Μπέρμιγχαμ ενσωματώθηκε μια 12ετής στρατηγική για τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με κίντρα για την αγορά τους και επέκταση του δικτύου φόρτισης.

Ο σχεδιασμός δεν μένει όμως εκεί, μίας και αυτό, από μόνο του, δεν αρκεί.

Για να μειωθούν οι εκπομπές άνθρακα, έχουν τεθεί επί τάπητος αλλαγές στο οδικό δίκτυο, με έμφαση στην κυκλοφορία των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Προωθούνται σχέδια επέκτασης του μετρό και δημιουργίας ενός νέου περιφερειακού δρόμου, που θα εξυπηρετεί τα ΙΧ, καθώς αυτά σχεδόν θα «εξοριστούν» από το κέντρο.

Οι θέσεις δωρεάν στάθμευσης θα καταργηθούν. Θα μειωθούν όσες είναι επί πληρωμή, και δη με αύξηση του κόστους.

Θα υπάρχουν μέχρι και τέλη για τις εταιρείες που παρέχουν χώρους στάθμευσης στους εργαζομένους.

Υφιστάμενες μεγάλες εκτάσεις πάρκινγκ θα μετατραπούν σε οάσεις πρασίνου και συγκροτήματα σύγχρονων κατοικιών.

Πολλοί δρόμοι θα πεζοδρομηθούν ή θα μετατραπούν -είτε εν μέρει, είτε εξ ολοκλήρου- σε ποδηλατόδρομους, επεκτείνοντας σημαντικά το δίκτυό τους.

Στους τοπικούς δρόμους, θα επιβληθεί ανώτατο όριο ταχύτητας περίπου στα 30 χιλιόμετρα την ώρα.

Σε κάθε περίπτωση, οι δρόμοι γύρω από τα σχολεία θα γίνουν ζώνες χωρίς αυτοκίνητα.

