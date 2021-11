«Σοκαρίστηκα όταν έμαθα ότι η Μαλάλα παντρεύτηκε έναν Πακιστανό. Είναι μόλις 24 ετών. Νόμιζα ότι πήγε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για σπουδές, ότι θα ερωτευόταν έναν όμορφο προοδευτικό Άγγλο στην Οξφόρδη και ότι θα σκεφτόταν να παντρευτεί όχι πριν από την ηλικία των 30. Παρ’ όλα αυτά…», έγραψε στο Twitter η κάτοχος του βραβείου Ζαχάρωφ συγγραφέας και εξόριστη ακτιβίστρια υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τασλίμα Νασρίν από το Μπαγκλαντές: ιδιαίτερα γνωστή για τα έργα της κατά της καταπίεσης των γυναικών και του ισλαμικού φονταμενταλισμού, σε βάρος της οποίας έχουν εκδοθεί πολυάριθμοι φετφάδες.

«Kάποιοι μισογύνηδες Ταλιμπάν είναι ικανοποιημένοι με τη Μαλάλα, που παντρεύτηκε έναν μουσουλμάνο, έναν Πακιστανό και σε μικρή ηλικία», συμπλήρωσε σε άλλη ανάρτησή της, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

«Οι γυναίκες δεν πρέπει να παντρεύονται προτού γίνουν οικονομικά ανεξάρτητες», ανέφερε σε ένα άλλο σχόλιο.

Η 59χρονη Τασλίμα Νασρίν δεν ήταν πάντως η μόνη που δήλωσε έκπληκτη από την επιλογή της νεαρής Πακιστανής κατόχου Νόμπελ Ειρήνης και συμβόλου του αγώνα για την εκπαίδευση και χειραφέτηση των κοριτσιών.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπήρξαν ποικίλα σχόλια -πολλά αρνητικά- μετά την πρόσφατη ανακοίνωση του ισλαμικού γάμου της 24χρονης Μαλάλα Γιουσαφζάι, με τον 27χρονο Άσερ Μάλικ, στέλεχος του Πακιστανικού Συμβουλίου Κρίκετ (PCB): αρμόδιο όργανο για την εθνική ομάδα σε ένα άθλημα-κατάλοιπο της βρετανικής κυριαρχίας και ιδιαίτερα δημοφιλές στο Πακιστάν, από τις τάξεις του οποίου μάλιστα προέρχεται ο αμφιλεγόμενος νυν πρωθυπουργός της χώρας και απόφοιτος της Οξφόρδης, Ιμράν Χαν .

Την είδηση του γάμου της γνωστοποίησε η ίδια η Μαλάλα μέσω των social media, αναρτώντας φωτογραφίες με το παραδοσιακό της νυφικό, πάντα με καλυμμένο το κεφάλι.

«H σημερινή είναι μία πολύτιμη ημέρα της ζωής μου», έγραψε στις 9 Νοεμβρίου η νεαρή Πακιστανή, που το 2012 επέζησε δολοφονικής απόπειρας από τους Πακιστανούς Ταλιμπάν -εξαιτίας της εκστρατείας της υπέρ της εκπαίδευσης των κοριτσιών- και έκτοτε ζει στη Βρετανία.

«Ο Άσερ κι εγώ δεθήκαμε με τα δεσμά του γάμου και γίναμε σύντροφοι για μια ζωή. Γιορτάσαμε μια μικρή τελετή nikkah [ισλαμικός γάμος] στο σπίτι, στο Μπέρμιγχαμ, με τις οικογένειές μας», ανέφερε η Μαλάλα.

«Στείλτε μας τις προσευχές σας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα πορευτούμε μαζί σε αυτό το ταξίδι».

In Malala, I found the most supportive friend, a beautiful and kind partner — I’m so excited to spend the rest of our life together.

Thank you all for the wishes on our Nikkah. In following our cricket team’s tradition, we had to do a victory cake cutting. pic.twitter.com/KSGQOHsY64

— Asser Malik (@MalikAsser) November 10, 2021