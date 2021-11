Κάποιοι άνθρωποι θα έκαναν τα πάντα για να απολαύσουν τη μπύρα τους στο κατάλληλο περιβάλλον.

Αυτό τουλάχιστον ισχύει σίγουρα για τους δύο αμερικανούς τουρίστες που μπήκαν παράνομα στο… Κολοσσαίο, μόνο και μόνο – όπως δήλωσαν – για να πιουν μια μπύρα στο εσωτερικό του ρωμαϊκού αμφιθεάτρου.

Το ζευγάρι, ηλικίας 24 και 25 ετών, σκαρφάλωσαν στο δεύτερο διάζωμα του μνημείου τη Δευτέρα τα ξημερώματα. Εντοπίστηκαν στον χώρο στις 05:30 το πρωί, ενώ συζητούσαν πίνοντας τα ποτά τους, από έναν περαστικό που ενημέρωσε την αστυνομία. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πώς κατάφεραν να μπουν στο μνημείο, το οποίο κλείνει τις πόρτες του για το κοινό στις 16:30 το μεσημέρι.

US tourists fined €800 for breaking into Colosseum for a beer https://t.co/qdhMOEbzM8

