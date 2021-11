Τα περιστατικά έχουν αρχίσει και πυκνώνουν επικίνδυνα από τον Σεπτέμβριο στη Μεγάλη Βρετανία, μετά και την άρση των μέτρων λόγω πανδημίας.

Από το Εδιμβούργο και τη Γλασκώβη στη Σκωτία, έως το Νότιγχαμσιρ και το Δυτικό Γιόρκσιρ στην Αγγλία, έχουν γίνει μέχρι σήμερα πάνω από 240 καταγγελίες -κυρίως από νεαρές γυναίκες, αλλά και κάποιες από αγόρια- για «επιθέσεις με βελόνες».

Συχνά ζοφερό προοίμιο βιασμού, γίνονται με «όπλο» ενέσεις με ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες οι άγνωστοι ακόμη δράστες ρίχνουν στα ποτά ανυποψίαστων θαμώνων μπαρ και κέντρων νυχτερινής διασκέδασης ή ακόμη και σε πάρτι, είτε τα χορηγούν απευθείας, εν αγνοία των θυμάτων, με το τρύπημα μιας λεπτής βελόνας σε κάποιο σημείο του σώματος: από τα χέρια ή τα πόδια, έως και την πλάτη.

Την επομένη, τα θύματα δεν θυμούνται τίποτε από όσα έχουν μεσολαβήσει. Πολλές επιθέσεις αυτού του τύπου έχουν καταγραφεί κοντά σε πανεπιστημιουπόλεις.

«Δεν είχα καν ακούσει για αυτό πριν», λέει μία 19χρονη φοιτήτρια στο Νότιγχαμ. «Δεν θυμόμουν σχεδόν τίποτα το επόμενο πρωί στο νοσοκομείο.

Έμαθε από φίλους της που ήταν μαζί της την επίμαχη βραδιά -εξιστορεί- ότι άρχισε ξαφνικά να ουρλιάζει, μέχρι που δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της και τελικά κατέρρευσε.

Women across the UK are boycotting clubs for a so-called «Girls Night In» to demand action on drink-spiking.

Police say there were over 200 spiking attacks in September and October. pic.twitter.com/Wt1vAaZA1r

— DW News (@dwnews) October 29, 2021