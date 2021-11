Πολλοί διάσημοι ήταν καλεσμένοι στο πάρτι για την πρεμιέρα του φιλμ House Of Gucci, όμως ο καλεσμένος που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν κάποιος από τους πρωταγωνιστές της ταινίας, αλλά ο Τζέισον Μομόα και τα νυχτοπερπατήματα του…

0 42χρονος σταρ ίσως και να ήπιε λίγο παραπάνω κατά τη διάρκεια της βραδιάς, αφού οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, θα τον φέρουν μάλλον σε άβολη θέση όταν… ξεμεθύσει.

Οι άνθρωποι που βρέθηκε εκεί τον περιέγραψαν ως ιδιαίτερα ευδιάθετο, χαρούμενο και χαμογελαστό!

#JasonMomoa appeared to have a fun night at the afterparty for #HouseofGucci, but his wife #LisaBonet was nowhere in sight.https://t.co/XAbJvYrgoU

