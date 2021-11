Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος 200 μέτρα Το κουρδιστό πορτοκάλι Μια στολή για τον Νικολάς Ανωτέρα δύναμη Το άλεφ Μόνη με τα όνειρά της Amália Αμίρα Ασπρο πάτο Antlers Η μέρα σήμερα Ατυχές πήδημα ή παλαβό πορνό Η μπαλάντα της λευκής αγελάδας Μπλε βελούδο Εχθρός εκ των έσω Το ταξίδι Κυνηγώντας την παιδική ηλικία Κολέκτιβ Βαγόνι αριθμός 6 Daisy Quokka: Το τρομακτικότερο ζώο του κόσμου Ημερολόγια του Υοτσυόγυα Digger Digital etiquette Ονειρομπελάδες (μεταγλωττισμένη) Dune Καλάβρυτα 1943 Eternals Τα ποντίκια πάνε στον Παράδεισο Εξέλιξη Εξόριστος Feathers Δάσος, σε βλέπω παντού Αλληλούια Η νύχτα με τις μάσκες 2 Ερμιτάζ: Η Δύναμη της Τέχνης Ενδοχώρα Η τρύπα Ερωτική επιθυμία Εισαγωγή Jawline Το κουτί Συνέβη στο Σόχο Το βιβλίο της εικόνας Παρίσι, 13ο διαμέρισμα Η φωτεινή και η σκοτεινή όψη των πραγμάτων Δεσμοί γυναικών Μικρός βρικόλακας Ζωηροί φίλοι Τα οστά Love & friendship Λούκα (μεταγλωττισμένη) Σαλός θεός Παράλληλες μητέρες Ανδρας στη σοφίτα Ο άνθρωπος του Θεού Μανία Mediterraneo Το κουτί με τις αναμνήσεις Μετείκασμα Πανίσχυρη λάμψη Ο θείος μου από την Αμερική Moneyboys Σελήνη, 66 ερωτήσεις Οδός Μαλχόλαντ New Worlds: Ο Bill Murray στο Ηρώδειο No filter No Time To Die Εκτός ελέγχου Αγέλη προβάτων Patchwork PAW Patrol: Η ταινία (μεταγλωττισμένη) Πίτερ Ράμπιτ: ο λαγός το 'σκασε (μεταγλωττισμένη) Στην αυλή του σχολείου Ηδονή Χωράφι με παπαρούνες Το παγιδευμένο αερόστατο Κβο βάντις Άιντα? Red Notice Αντικατοπτρισμός Respect Ρινόκερως Ο Ρον χάλασε (μεταγλωττισμένη) Εκείνοι τα ήξερε όλα Μικρά για τα μικρά 2 Μικρά για τα μικρά 1 Σιωπηρή γη Μικρό σώμα Σουάντ Ισπανική γη Δύση Δύση ηλίου Οικογένεια Άνταμς 2 (μεταγλωττισμένη) Ενας Αμερικάνος φίλος Το δικό μας αστέρι Ο τυφλός άνδρας που δεν ήθελε να δει τον Τιτανικό Αρχηγός από κούνια 2: Οικογενειακή υπόθεση (μεταλγωττισμένη) Το σόου του Τζεμίλ Ο άνθρωπος ελέφαντας Ο εργοδότης και ο εργαζόμενος Το Εργοστάσιο Το φανταστικό ταξίδι της Μαργκό και της Μαργκερίτ Η τελευταία μονομαχία Ο άνθρωπος με τις απαντήσεις Η δύναμη της φαντασίας Η εξουσία του σκύλου Το μπλόκο Η βοή του κόσμου Ενθύμιο ΙΙ Η ιστορία του Βασιλιά κάβουρα The Timekeepers of Eternity Titane Αφιέρωμα περιβάλλον Ουγκέτσου Μονογκατάρι Ενας θρίαμβος Μια ιστορία έρωτα και επιθυμίας Venom 2 Αγριάνθρωποι Βγαίνουμε όλοι στην Αρένα Τι βλέπουμε όταν κοιτάμε τον ουρανό; Ιστορίες της τύχης και της φαντασίας Ο Ερμής κράτησε την αναπνοή του: Η μάχη της Κρήτης Z Original Τίτλος 200 Meters A Clockwork Orange A Costume for Nicolas A Higher Law Aleph Alone with Her Dreams Amália Amira Another Round Antlers Au jour d'aujourd'hui Bad Luck Banging or Loony Porn Ballad of a White Cow Blue Velvet Captain Volkonogov Escaped Charter Chasing Childhood Collective Compartment Number 6 Daisy Quokka: World’s Scariest Animal Diários de Otsoga Digger Digital etiquette Dreambuilders (dubbed) Dune Echoes of the Past Eternals Even Mice Belong In Heaven Evolution Exile Feathers Forest: I See You Everywhere Hallelujah Halloween Kills Hermitage: The Power of Art Hinterland Il Buco In the Mood for Love Inteurodeoksyeon Jawline La Caja Last Night in Soho Le livre d'image Les Olympiades Lice i opuko Lingui Little Vampire Lively friends Los Huesos Love & friendship Luca (dubbed) Mad God Madres Paralelas Man in the Attic Man of God Manic Mediterráneo Memory Box Meteikasma Mighty Flash Mon oncle d’Amérique Moneyboys Moon, 66 Questions Mulholland Dr. New Worlds: The Cradle of Civilization No filter No Time To Die Out of Sight Pack of Sheep Patchwork PAW Patrol: The Movie (dubbed) Peter Rabbit 2: The Runaway (dubbed) Playground Pleasure Poppy Field Privarzaniyat balon Quo Vadis, Aida? Red Notice Reflection Respect Rhino Ron's Gone Wrong (dubbed) She New It All Shorts for little ones 2 Shorts for the little ones 1 Silent Land Small Body Souad Spanish Earth Sundown Sunset The Addams Family 2 (dubbed) The American Friend The Ape Star The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic The Boss Baby: Family Business (dubbed) The Cemil Show The Elephant Man The Employer and the Employee The Factory The Fantastic Journey of Margot & Marguerite The Last Duel The Man with the Answers The power of imagination The Power of the Dog The roundup The Rumble of the World The Souvenir Part II The Tale of King Crab The Timekeepers of Eternity Titane Tribute to environment Ugetsu monogatari Un triomphe Une histoire d'amour et de désir Venom: Let There Be Carnage Vildmænd We're All Going to the World's Fair What Do We See When We Look at the Sky? Wheel of Fortune and Fantasy When Mercury Held His Breath: The Battle of Crete Z Κιν/φοι Αθήνας ΝΑΝΑ Cinemax ΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ ΚΙΝΗΜ/ΘΕΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ DIGITAL CINEMA ODEON ESCAPE VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL ΑΝΔΟΡΑ ΑΒΑΝΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ TOWN CINEMAS ΑΙΓΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ EUROPA CINEMAS ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΟΡ ΑΣΤΥ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D Digital ΔΑΝΑΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (πρωην ΑΛΟΜΑ) ΣΟΦΙΑ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΟΣΚΑΡ DIGITAL ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑ 1&2 Cinemax ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Filmcenter ΖΕΑ DIGITAL CINEMA ΕΛΛΗ ΙΝΤΕΑΛ CINERAMA DIGITAL CINEMA ΚΗΦΙΣΙΑ 1-2 Cinemax VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΟΙΣΒΟΣ CINEPLEX STUDIO NEW STAR ART CINEMA CINE ΦΡΙΝΤΑ ΛΙΑΠΠΑ CINE ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ WEST CITY Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΒΑΚΟΥΡΑ ΕΛΛΗΝΙΣ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ CINEPLEXX ONE SALONICA ΑΠΟΘΗΚΗ 1 ΟΛΘ Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική