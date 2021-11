Μετοχές αξίας περίπου 5 δισ. δολαρίων πούλησε ο CEO της Tesla, Eλον Μάσκ, μερικές ημέρες αφού ρώτησε τους followers του στο Twitter για αυτό.

Ο δισεκατομμυριούχος είχε ρωτήσει σε ανάρτησή του, τους 62 εκατομμύρια ακόλουθούς του στο twitter να πουλήσει ή όχι το 10% των μετοχών του στην Tesla διαβεβαιώνοντας ότι θα πράξει ό,τι εκείνοι αποφασίσουν.

«Έγινε πολύς λόγος τελευταία για μη ρευστοποιημένα κέρδη ως εργαλείο φοροδιαφυγής, γι’ αυτό προτείνω να πουλήσω το 10% των μετοχών μου στην Tesla», είχε γράψει έγραψε ο Eλον Μασκ σε ένα tweet.

«Συμφωνείτε;» ρώτησε στη συνέχεια τους χρήστες του twitter κάνοντας μια δημοσκόπηση ζητώντας τους να ψηφίσουν «ναι» ή «όχι». «Θα σεβαστώ το αποτέλεσμα αυτής της δημοσκόπησης, όποιο κι αν είναι αυτό», πρόσθεσε.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021