Έχει πληθυσμό περίπου 30.000 κατοίκους. Ιδρύθηκε το μακρινό 1970 στην κομητεία Τόμπκινς στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Πήρε το όνομά της από την ελληνική Ιθάκη, στο πνεύμα της εποχής και της ονοματοδότησης πολλών οικισμών της περιοχής από την κλασική γραμματεία -η πόλη στην οποία αρχικά ανήκε φέρει άλλωστε το όνομα του Οδυσσέα.

Η Ίθακα -όπως ονομάζεται στα αγγλικά- άκμασε τον 19ο αιώνα, κυρίως χάρη στην τοπική βιομηχανία πυροβόλων όπλων, αλλά και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που άρχισαν να λειτουργούν στα εδάφη της, όπως το φημισμένο Πανεπιστήμιο Κορνέλ.

Έπειτα από μία περίοδο παρακμής στα τέλη του 20ου αιώνα, άρχισε να αναπτύσσεται και πάλι.

Και τώρα, γράφει τη δική της «πράσινη» ιστορία, ως η πρώτη πόλη σε ολόκληρες τις ΗΠΑ που βάζει στόχο να μηδενίσει το αποτύπωμα άνθρακα έως το τέλος αυτής της δεκαετίας -μία 20ετία νωρίτερα από τον εθνικό στόχο-, φιλοδοξώντας να λειτουργήσει ως αστικό μοντέλο καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Προ ημερών, το δημοτικό συμβούλιο της Ίθακα ενέκρινε ομόφωνα την πλήρη απεξάρτηση από τον άνθρακα όλων των κτιρίων στην πόλη: δημόσιων και μη.

Συνολικά, φτάνουν τα 6.000 και το σχέδιο περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους κάλυψης των ενεργειακών αναγκών τους: από τη θέρμανση, έως την ηλεκτροδότηση.

«Αυτό είναι το μεγαλύτερο βήμα που έχουμε κάνει προς την απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και ίσως το μεγαλύτερο βήμα που έχει κάνει οποιαδήποτε πόλη», δήλωσε ο 34χρονος Δημοκρατικός δήμαρχος της Ίθακα, Σβάντε Μάιρικ.

Το πρόγραμμα αναμένεται να εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα καλύπτει 1.000 κατοικίες και 600 εμπορικά κτίρια και η επόμενη τα υπόλοιπα 4.400.

Οι βελτιώσεις θα κυμαίνονται από την αλλαγή των εστιών μαγειρέματος φυσικού αερίου και προπανίου με ηλεκτρικές, μέχρι την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών αντλιών θερμότητας και ηλιακών συλλεκτών.

Following a common council vote, Ithaca, N.Y., is set to be the first city in the country to electrify its buildings with the help of BlocPower.https://t.co/Ddd99XaKHA

— Cornell Engineering (@CornellEng) November 5, 2021