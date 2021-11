Βουτηγμένος στα νερά της Γλασκόβης μέχρι το γόνατο, ο υπουργός εξωτερικών του Τουβαλού, ενός από τα πιο απομονωμένα κράτη του πλανήτη, ετοιμάζεται να απευθυνθεί στο συνέδριο του ΟΗΕ για το κλίμα.

Το θαλασσινό νερό που βρέχει τα πόδια του συμβολίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει από την οικολογική καταστροφή η χώρα του, ένα νησιωτικό κράτος με χαμηλό υψόμετρο στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού.

Οι εικόνες του Σιμόν Κοφέ, με το κοστούμι και τη γραβάτα το πίσω από ένα βήμα που στήθηκε ειδικά για αυτό το σκοπό μέσα στη θάλασσα, έχουν πλημμυρίσει τα κοινωνικά δίκτυα. Με τα μπατζάκια γυρισμένα, ο Κοφέ απευθύνει δραματική έκκληση για την σωτηρία του Τουβαλού από την αυξανόμενη στάθμη των ωκεανών.

«Η δήλωση αυτή αντιπαραθέτει στο σκηνικό της COP26 τις πραγματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζει το Τουβαλού λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και υπογραμμίζει την τολμηρή δράση που λαμβάνει το Τουβαλού για να αντιμετωπίσει τα πολύ πιεστικά ζητήματα της ανθρώπινης κινητικότητας υπό την νέα πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής», εξηγεί ο Κοφέ λίγο πριν από τη μετάδοση του μηνύματός του, σύμφωνα με το Reuters.

Το Τουβαλού, το οποίο βρίσκεται περίπου 2.500 μίλια νοτιοδυτικά της Χαβάης, αποτελείται από εννέα μικρά νησιά και έχει πληθυσμό περίπου 12.000 άτομα.

Ο τουριστικός ιστότοπός της, Timeless Tuvalu, προειδοποιεί ότι μέχρι το τέλος του αιώνα μπορεί να είναι κάτω από το νερό.

Οι μαθητές μαθαίνουν για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και «θα μπορούσαν να είναι η τελευταία γενιά παιδιών που θα μεγαλώσει στο Τουβαλού», αναφέρει ο ιστότοπος, προσθέτοντας ότι πολλοί άνθρωποι έχουν ήδη μεταναστεύσει στη Νέα Ζηλανδία.

The saddest part is that Tuvalu politicians have been shouting into the wind about this since at least the early 2000s. https://t.co/kSqBfg5y5f

— O’bs (@obinson) November 8, 2021