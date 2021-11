Τον Philip K. Dick οι φιλαναγνώστες τον γνωρίζουν από το «The Man in the High Castle». Και οι φίλοι του κινηματογράφου από την ταινία «Blade Runner» του Ridley Scott ( κινηματογραφική μεταφορά του διηγήματος «Do Androids Dream of Electric Sheep?») και την ταινία του Steven Spielberg «The Minority Report» (κινηματογραφική μεταφορά του φερώνυμου διηγήματός του).

Τώρα, ο βρετανικός οίκος συλλεκτικών εκδόσεων The Folio Society προχώρησε σε έκδοση απάντων των διηγημάτων του Αμερικανού συγγραφέα· εικονογραφήσεις από 24 διαφορετικούς καλλιτέχνες κοσμούν το «The Complete Short Stories: Philip K. Dick», με δέσιμο των τεσσάρων τόμων σε νέον χρώματα και συσκευασία σχεδιασμένη από το βρετανικό στούντιο La Boca.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του πρότζεκτ, το οποίο συγκέντρωσε και τα 118 διηγήματα του Dick είχαν οι Sheri Gee και Raquel Leis Allion του The Folio Society. Λόγω του εύρους των διηγημάτων, το δίδυμο αποφάσισε να μην απευθυνθεί σε έναν μόνο καλλιτέχνη για την εικονογράφηση της έκδοσης – σήμα κατατεθέν του εκδοτικού οίκου – αλλά σε περισσότερους. Επιπλέον, έφεραν στο πρότζεκτ, τόσο για τα βιβλία όσο και για τη συσκευασία, το στούντιο ντιζάιν La Boca. Το στούντιο επέλεξε για το δέσιμο των βιβλίων, τα εξώφυλλα, τις άκρες των σελίδων και τους σελιδοδείκτες μια παλέτα τεσσάρων χρωμάτων – ροζ μαρκαδόρου, κίτρινο, πράσινο και μπλε – αλλά με διαφορετικό συνδυασμό σε κάθε τόμο: ο πρώτος τόμος είναι κίτρινος με πράσινες άκρες σελίδων και ροζ σελιδοδείκτη, ο επόμενος είναι πράσινος με μπλε άκρες σελίδων και κίτρινο σελιδοδείκτη κλπ.

Στα εξώφυλλα, τα σύμβολα σχεδιάστηκαν ως αναφορά στις κάρτες Zener, τις οποίες είχε σχεδιάσει το 1930 ο Αμερικανός ψυχολόγος Karl E. Zener· χρησιμοποιούντο για τεστ εξωαισθητηριακής αντίληψης (ESP) και επελέγησαν επειδή η τηλεπάθεια είναι θέμα που επανέρχεται σε κάποια από τα διηγήματα. Σε κάθε τόμο, έξι εικονογραφήσεις με διαφορετικά καλλιτεχνικά ύφη και μέσα, δουλειές διάσημων καλλιτεχνών όπως οι Dave McKean και Georgia Hill αλλά και αναδυόμενων.

Το κουτί είναι σε χρώμα κίτρινο και ασημί και επί τούτου είναι βαρύ ώστε να χρειάζεται να σηκώσεις με τα δύο χέρια το καπάκι. «Η εικονογράφηση στο πάνω μέρος του κουτιού είναι ένα είδος σημείου κατάδυσης· ο αναγνώστης το κοιτάζει καθώς σηκώνει το καπάκι» είπε, μιλώντας στο Dezeen, η Raquel Leis Allion. «Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως σημαίνον ότι εισέρχεσαι στον ασύλληπτο κόσμο του Philip K. Dick» πρόσθεσε.

Το «The Complete Short Stories: Philip K. Dick» κυκλοφόρησε σε 750 αντίτυπα και εξαντλήθηκε μέσα σε τρεις ημέρες.