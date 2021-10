Ο διευθύνων σύμβουλος του Facebook, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ανακοίνωσε ότι ο κολοσσός των social media θα αλλάξει το όνομα της εταιρείας σε Meta, σε ένα rebrand που έρχεται καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει μια συνεχιζόμενη σειρά κρίσεων δημοσίων σχέσεων.

Την ώρα όμως που όλος πλανήτης παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα το χθεσινό βίντεο του Ζάκερμπεργκ κάποιοι πιο παρατηρητικοί στάθηκαν στις λεπτομέρειες.

Και για την ακρίβεια σε μια λεπτομέρεια που αναστάτωσε κυριολεκτικά το Twitter.

Στην βιβλιοθήκη που φαίνεται από τον διάσημο ιδρυτή του facebook εκτός από βιβλία υπάρχει και ένα μπουκαλάκι από μπάρμπεκου σος.

Όλοι απορούσαν τη δουλειά έχει ένα τέτοιο αντικείμενο στη βιβλιοθήκη και όχι στο ντουλάπι της κουζίνας, ωστόσο κάποιοι κατάφεραν να διακρίνουν τη μάρκα και να βρουν την τιμή της… εταιρείας της.

Σύμφωνα με το Apex Marketing η σος είναι της Sweet Baby Ray, η οποία εταιρεία αξίζει περίπου 1,8 εκατομμύρια δολάρια.

Mark Zuckerberg using a bottle of Sweet Baby Ray’s bbq sauce as a bookend, totally normal human behavior pic.twitter.com/tnT3wjQeJe

Mark Zuckerberg: Get me something that humans like so people don’t think I am a robot.

Assistant: Here is a bottle of Sweet Baby Ray’s BBQ Sauce.

Mark Zuckerberg: Great! Put that on my bookshelf so I look like a common man. pic.twitter.com/wqh4rswmZR

— Wickedshrapnel (@wickedshrapnel) October 28, 2021