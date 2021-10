Λίγα πράγματα είναι πιο τρομακτικά από το να χαθείς στη μέση του πουθενά και να μην έχεις τρόπο να ενημερώσεις τους δικούς σου.

Και μπορεί τα κινητά τηλέφωνα να έχουν αλλάξει αυτή την ισορροπία, όμως έχουν (τουλάχιστον) δυο μεγάλα κακά: το σήμα και η μπαταρία τους έχουν την τάση να μας προδίδουν τη χειρότερη δυνατή στιγμή.

Τι κάνεις, λοιπόν, όταν δεν φεύγει με τίποτα το μήνυμα που έχεις στείλει στους δικούς σου ή όταν φοβάσαι ότι μέχρι να σου σηκώσουν το τηλέφωνο και να συνεννοηθείτε δεν θα μπορείς πια να κάνεις τίποτα;

Έτσι, όταν προσπαθούν να σε καλέσουν και δεν πιάνεις σήμα, οι αγαπημένοι σου θα μάθουν περίπου πού βρίσκεσαι.

Ο Πιτ έγραψε: «Αν χαθείτε ποτέ ενώ πεζοπορείτε ή μείνετε κάπου με το αυτοκίνητο – αλλάξτε το μήνυμα του αυτόματου τηλεφωνητή σας δίνοντας στους οικείους σας περίπου την τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε. Αναφέρετε επίσης την ημερομηνία, την ώρα και άλλες λεπτομέρειες της κατάστασής σας και των σχεδίων σας. Έτσι, ακόμη κι αν το κινητό σας σβήσει από μπαταρία, εκείνοι που σας ψάχνουν θα ξέρουν τουλάχιστον από πού να αρχίσουν».

