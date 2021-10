Ένα γιγαντιαίο μπρούτζινο άγαλμα του Χαράμπε, του γορίλα που έπεσε νεκρός από σφαίρες σε ζωολογικό κήπο το 2016, τοποθετήθηκε την Τρίτη μπροστά στα κεντρικά γραφεία του Facebook στην Καλιφόρνια πριν απομακρυνθεί βιαστικά.

Why a 7-foot tall Harambe statue popped up outside Facebook headquarters. A gigantic bronze statue of Harambe, a gorilla that was shot dead at the Cincinnati Zoo in 2016, was installed on Tuesday in front of Facebook’s headquarters in California… https://t.co/PWJZmjmJlq pic.twitter.com/69sDzWQ6pp



Ο γορίλας, που είχε τοποθετηθεί πρόσφατα και μπροστά στο διάσημο άγαλμα του Ταύρου στη Γουόλ Στριτ, είναι έργο της Sapien Tribe, μιας οργάνωσης που περιγράφει τον εαυτό της ως «το πρώτο κυρίαρχο ψηφιακό κράτος που έχει αφιερώσει τον εαυτό του στο να δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες και την ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη πάνω από όλα».

Σε δελτίο τύπου, η Sapien Tribe αναφέρει ότι το περιστατικό αποτελεί μια προσπάθεια να «δείξουν ότι οι κυρίαρχες δομές εξουσία που δημιουργούνται από οικονομικούς θεσμούς όπως η Γουόλ Στριτ και από τεχνολογικές αυτοκρατορίες όπως η Facebook, έχουν χάσει κάθε επαφή με τις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων».

Η σύντομη παρουσία του αγάλματος στη Γουόλ Στριτ δεν προέκυψε από ατύχημα, αφού σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Sapien Tribe, που μίλησε εκείνη την εποχή στο CNN, εξ αρχής επρόκειτο να διαρκέσει για λίγο πριν εμφανιστεί σε άλλες τοποθεσίες σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ.

A statue of Harambe, the gorilla killed at the Cincinnati Zoo in 2016, faces off against the Wall Street «Charging Bull» in a protest against wealth disparities within the U.S.

The 7-foot figure was surrounded by bananas, which were later donated to local food banks pic.twitter.com/X0vqQJaan2

